《阿凡達》4K修復重映　4D動感體驗觀眾仿如置身其中

大導演占士金馬倫（James Cameron）在2009年推出《阿凡達》（Avatar）橫掃全球票房後，相隔13年，在今年底推出續集《阿凡達：水之道》（Avatar：The Way of Water）。在續集上映前，電影公司特別安排《阿凡達》第一集在戲院重上，讓觀眾在大銀幕重溫經典「重定功課」睇續集。

當年《阿凡達》上映，在技術上最令觀眾震撼是超有實感的3D畫面，今次以重上更是經過4K修復，畫像更加清晰精緻，連暗位也可以睇得清楚，解決戴3D眼鏡令畫面變暗的問題，令觀眾更如親歷其景。

其實13年前《阿凡達》上映時，正因為畫面效果震撼，觀眾不但認為必要睇3D版，亦由此令隨後多年掀3D片熱外，影迷更覺得要睇IMAX 3D版才可獲最高的觀影感受，結果當年要搶IMAX 3D「皇帝位」。

IMAX 3D版外，當年機場4D超立體巨幕影館更有，戲院內更隨劇情有噴水、飛雪、風吹、煙霧、泡沫、閃光和氣味效果，如主題樂園遊戲，而該院也是當年唯一提供「4D」放映的戲院。單是這另類體驗，足叫大家提早兩星期前買飛，仲不介意長途跋涉入到機場，就是為多一「D」的享受。

到現在，推出動感體驗MX4D/ 4DX/ D-BOX版的《阿凡達》，而且共有9間戲院提供此配套。

場內坐位會隨影片劇情郁動，並有水點、閃電、暖風、煙霧等特效，比如其中著名場面，男主角Jake Sully駕取巨鳥，動感椅隨巨鳥移動搖晃，令觀眾更代入男主角的感受。

此外，還有風效等，比如當Navi星人射弓箭時，坐位裝置在觀眾耳邊吹風，有如有箭在耳邊擦過般，令觀眾更投入更感故事緊張刺激，而且4K修復後畫面更清晰，令人更置身其中。而這種觀影體驗，在家中看串流沒可感受得到。

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