【著數優惠】三陽泰清水大閘蟹網上訂購限定優惠　低至半價每隻最平$42起

▲ 三陽泰清水大閘蟹網上訂購有限定優惠。（圖片由品牌提供）

踏入大閘蟹當造季節，蟹迷們準備出動尋找靚蟹！擁有三十多年來專營大閘蟹經驗的三陽泰，今年再為大家準備質優價廉的「蟹中之王」清水大閘蟹，由專人親自挑選大閘蟹，全程由三陽泰負責飛機貨運直送到港，再加以包裝，確保大閘蟹質量新鮮。即日起至12月31日，顧客於網上訂購清水大閘蟹，可以即時以優惠價購得清水大閘蟹！

清水大閘蟹享有「蟹中之王」之稱，生長環境天然蟹身不沾泥，體大膘肥。其外型特徵為青殼白肚，金爪黃毛、體壯矯健、肉質結實鮮甜、蟹膏濃郁棉滑。農曆9月的雌蟹、10月的雄蟹，性腺發育最佳，其蟹膏煮熟後凝結，雌者成金黃色，雄者如白玉狀，配以薑醋，喝上溫熱的黃酒。

蟹含豐富蛋白質及維他命，其中維他命A高於其他陸生及水生動物，維他命B2是肉類的5-6倍，比魚類高出6-10倍，比蛋類高出2-3倍。維他命B1及磷的含量比一般魚類高出6-10倍。每100克螃蟹可食部分含蛋白質17.5克，脂肪2.8克，磷182毫克，鈣126毫克，鐵2.8毫克。另外，蟹亦包含人體所需的微量元素如磷等，因此吃螃蟹具有滋陰壯陽的作用。但螃蟹性寒，對於傷風感冒的人應暫時少吃，等身體恢復健康以後才放心吃。

三陽泰嚴選江蘇清水大閘蟹，每隻重約3両至8両，現於網上訂購，低至半價 3.5 - 4両大閘蟹最平$42起，惠顧滿 $1000或以上送配料一份 (赤砂糖、紫蘇葉及蟹醋)，

訂購網站請按此。

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。 立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

Follow TOPick ig 獎賞優先搶：https://www.instagram.com/topick_hket

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

責任編緝：蕭雅文