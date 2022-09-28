【童言無忌】兒子學語文笑話百出　「培訓」誤聽為「陪瞓」媽媽好尷尬

▲ 小朋友將「培訓」誤聽為「陪瞓」鬧出笑話。（iStock圖片）

隨着小朋友的成長，我們累積了不少成長趣事。

小朋友在努力學習說話，在見證兒子進步的時候，同時也了解到，學廣東話的確好難。當我讚兒子好「細心」的時候，他會問︰「咁你係咪好『大心』？」當他想拒絕我時，我回應︰「No你個頭呀！」他會問︰「我個頭做乜嘢呀？」平日一問一答語言邏輯，其實都不容易理解。「玩唔玩遊樂場呀？玩。」「食唔食蛋糕呀？食。」「駛唔駛去廁所呀？駛廁所。」有次他放學時面有難色︰「媽媽，老師講咗啲唔好嘅嘢，我好擔心呀。老師話食咗媽媽呀！」我當然不相信老師會作弄孩子，在求證後，老師其實說︰「我識你媽媽，同你媽媽是朋友。」這些妙問妙答，想起都會覺得回味。

童言無忌，但兒子的直接表達，的確會發生不少尷尬事。在疫情期間，我參加了一個網上培訓，兒子入房看到問我在做甚麼。我答︰「我上緊培訓。」他第一次聽「培訓」一詞，然後問︰「你陪邊個瞓呀？係咪呢個叔叔呀？」又有一次散步時見到有位女士跑步，他大聲問︰「做咩姐姐無着衫呀？」不是無着，只是布少了一點，令我下一次離遠見到有人穿小短褲時，都不敢帶兒子走近。

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兒子最喜歡被稱讚，當他做了件令人自豪的事，他都會確保我們會知道。在剛剛開始如廁練習時，他第一次成功在馬桶大便，把媽媽爸爸姐姐都叫到廁所看，不可以瞄一下就算，要低頭仔細看，再發出驚訝的聲音稱讚他才可以，還要多次聽他形容剛才如何用力，大便跌落時發出的聲音多大，他排了好多好多的大便。那些話，每一次都要投入地聽。

小朋友的反應好直接，要我閉嘴，就用手指夾封住我的嘴。要我看他的畫，就直接把畫拍在我臉上。要我聽他說話，就用手把我頭擰過來。動作雖然霸道，動機卻是甜蜜。

有些事，只有童年時才會做。我把這些小事記下來，記錄成長每一刻的精采。

原文刊登於《香港經濟日報》，標題為「精采成長每一刻」

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