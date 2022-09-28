【衝燈受審】記協主席陳朗昇涉駕車衝紅燈　押後明午裁決不影響赴英行程

▲ 被告陳朗昇涉衝紅燈，案件今於九龍城裁判法院開審。（陳曉欣攝）

香港記者協會主席陳朗昇涉於2021年7月，在新清水灣道駕駛私家車時衝紅燈，被控1項「沒有遵照交通燈的指示」傳票控罪，今於（28日）在九龍城裁判法院開審。陳自辯稱看不見停車線，亦受路面瀝青顏色深淺色影響判斷。案件押後至明日（29日）裁決。

被告陳朗昇（40 歲）被控1項沒有遵照交通燈的指示罪，指他於2021年7月28日凌晨12時37分，在新清水灣道（西北行）鄰近清水灣道，身為一輛私家車的司機，在道路上無合理辯解而違反交通燈在按照道路交通（交通管制）條例發出紅色燈光時所表示的指示。

東九龍總區交通部執行及管制組特遣隊高級警員莫永勤（譯音）供稱，事發前在涉案路口安裝了數碼衝紅燈攝影機及快相機，攝影機事發前後均運作正常。

陳朗昇沒有律師代表，親自盤問時指路面的白色行車線不清晰，加上晚上行車時會容易混淆黃格線。莫不同意，認為即使行車線漆油脫落，司機亦須於交通燈前停下，並指停車線只是輔助作用。

陳自辯指，當日駕駛私家車沿新清水灣道開往坪石方向，其座駕車身較低，比較貼近路面，駛至上址時以時速40至50公里。

陳續指，駛至交通燈前約100米時有留意交通燈柱，但駛至燈口前約80米至前30米時仍看不見地面的白色行車線，誤以為黃格線是停車線，而其右方有2支燈柱與交通燈重疊，最終減慢車速在黃色線前停下，陳隨後發現「相機著咗」，感到不解，探頭出車後望才看見地上白線，並認為受路面瀝青顏色的深淺影響判斷。陳於盤問下指路面的中線停車線有脫色情況。

陳在庭外表示，案件不影響其明天(29日)赴英參與牛津大學的「學人計劃」。

案件明（29日）裁決。

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記者：陳曉欣