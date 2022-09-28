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【心臟隱疾】心臟肥大恐反映3個隱疾　醫生拆解病徵氣促水腫要留意

醫生診症室 16:34 2022/09/28

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心臟肥大恐反映3個隱疾，醫生拆解病徵，氣促水腫要留意。

一位病人進行例行身體檢查時，發現自己的心血管有輕微阻塞。於是接受進一步檢查，照心臟超聲波，才發現心臟也有肥大問題。「心臟肥大與肥胖有關嗎？為什麼心臟會肥大？」這是很多病人的疑問。

醫學上，心臟肥大，一般指心肌變厚或心室擴大。為何如此？因為心臟就像一個泵，靠心肌一收一放將血液泵至全身。如果心臟出現問題，心臟便要花更大氣力泵血，久而久之變得肥厚，另外一種情況是「擴張型心肌病變」（Dilated cardiomyopathy），即是左心室擴大。心肌變厚或心室擴大，豈非更強壯？當然不是，這反映了心臟有隱疾，如不正視，心臟功能會愈來愈弱，甚至衰竭。

初期的心臟肥大沒有什麼病徵，通常是照肺或超聲波時才會發現。當病人氣促、頭暈、心律異常、水腫；手臂、胸、背、頸、下顎疼痛，心臟肥大問題可能已存在一段時間了。

什麼隱疾令心臟肥大？

高血壓：最常見的原因。血壓即是血流對血管或心臟造成的壓力，如長期高血壓，對心臟造成負擔，日積月累會引致心肌肥厚。

心肌炎：例如感染流感或近年流行的新冠病毒等，可引發心肌炎，如沒有好好治理，炎症可引發「擴張型心肌病變」。

冠心病：如之前所述，冠心病（即心血管栓塞），都有可能導致「擴張型心肌病變」。
先天性心臟病：例如風濕性心臟病，會影響心瓣（有點像心臟的水閘）。如心瓣有問題，可能會形成血液倒流或血管收窄，加重心臟負荷，引致心臟肥大。有些病人心肌先天性肥厚，最終會導致心衰竭。

影片推介：

心臟肥大可以逆轉？

要看心臟肥大的成因和嚴重程度。如果是心肌炎或懷孕引起的心臟肥大，治療後，肥大的心臟有可能縮小。不過，如沒有好好治理以上提及的心臟病，心臟已發大了好一段時間，那麼心臟便很難返回正常的大小。

心臟肥大可以治療？ 

醫生可針對不同病因進行治療。血壓高的病人需要服用降血壓藥控制病情。如果是感染引發的心肌炎導致心臟肥大，醫生可處方藥物治療，同時減輕心臟負擔，逆轉肥大的心。如果有冠心病，或是先天性心臟病，例如心瓣問題，便需要考慮手術。

一旦發現自己心臟肥大，更要努力護心。飲食必須低鹽、低糖、低脂、高纖，戒掉煙酒。如果醫生評估過可以做運動，最好每星期150分鐘帶氧運動時間。這能夠強化心臟功能，抗衡「肥大的心」。

香港港安醫院—司徒拔道 駐院心臟科顧問醫生盧家業。

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撰文 : 盧家業 香港港安醫院—司徒拔道 駐院心臟科顧問醫生

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