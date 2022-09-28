【運動盛事】七人欖球賽明日公開發售1萬張門票　成人三日門票1,950元

▲ 七人欖球賽明日公開發售1萬張門票，成人三日門票1,950元。（資料圖片）

闊別3年半的「香港國際七人欖球賽」門票將由明日（29日）上午10時起，於香港欖球總會官方售票網公開發售，所有門票將以先到先得的形式出售，票價維持2019年的價格。

欖總指，以往只有9,000張門票經由公眾抽籤形式出售，但今屆將會有10,000張三日門票公開發售，而在香港實施「0＋3」入境檢疫安排後，少量門票亦已預留予海外觀眾，以滿足國際需求的增加。

所有門票將以先到先得的形式出售，票價維持2019年的價格，分別是成人三日門票1,950元和12歲及以下的兒童三日門票950元。

透過早前為賽事主要持份者而設的獨家預售期，本地欖球會的會員已認購超過16,500張門票。由於香港大球場在11月的入座上限為85%，這個數量已佔大球場可容納人數的一半。

為期三日的2022年「國泰航空/滙豐香港國際七人欖球賽」將在11月4日至6日上演共45場比賽。

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責任編輯：李榮忠