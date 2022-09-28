【政總非禮】涉政總候陳肇始訓示期間非禮前下屬　食衞局監督主任否認非禮受審

▲ 被告吳景華否認非禮罪，案件於東區裁判法院開審。（梁錦麟攝）

六旬食衞局男監督主任涉於1月初，在金鐘政總會議廳等候前食衛局局長陳肇始訓示期間，涉以手踭按壓前女下屬左胸，再由上而下轉一圈。事主翌日向女上司投訴後報案，涉案監督主任今（28日）於東區裁判法院否認1項非禮罪，案件開審。事主作供稱，離開政總後曾一度忘記事件，加上被侵犯屬私人事情，故未有對其他同事提及，事主又指「俾陳局長嚇一嚇，當時都唔識鬧佢（被告）」。

被告吳景華（62歲），報稱任職食物及衞生局監督主任，被控1項猥褻侵犯罪。控罪指，被告於2022年1月4日，在金鐘添美道2號政府總部地下會議廳非禮另一人，即女子X。

事主X作供稱，案發時為食衛局合規主任，是被告的前下屬。當日上午10時許，X與逾40名同事在政府總部地下會議廳圍成半圈集隊，等待時任食衛局局長陳肇始到場訓話。

X指，當時被告站於她的左方，以右手手踭按壓其左胸，再上而下轉了一圈，X用手撥開，歷時約5秒。X指被告問及她前方的同事是否像空姐，X回應是。X供稱當時感到害怕及不舒服，不欲與被告站於一起，於是走向前排。

X續指，由於陳肇始其後到場，她當時沒有機會向被告投訴。X供稱事後感到震驚，未明為何會在政總遭人非禮，遂於翌日將事發經過告知女上司，兩人其後報案。

被告代表律師盤問時指，X離開政總曾與其他同事外出工作，當時為何未有告知同事。X供稱當時只想工作，亦一度忘記事件，而且被侵犯屬私人事情，故沒有對其他同事提及。X同意案發時場內有一半人為退休或現役的警員，被問及為何於散會時沒有即時罵被告，X供稱，「俾陳局長嚇一嚇，當時都唔識鬧佢（被告）」。

聆訊下午續。

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記者：梁錦麟