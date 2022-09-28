【CHANEL】年度重磅作1932奢華珠寶系列　77件星空主題向Gabrielle Chanel致敬

▲ CHANEL傳承1932年世界知名時尚大師Gabrielle Chanel的創意，以日、月、星辰3種運行不息之道勉勵時下時尚女士向前行，可謂任重道遠。

關於1932，CHANEL想說的其實是……大抵創作如跑步，也如村上春樹所言：「至少在跑步時不需要和任何人交談，不必聽任何人說話，只需眺望周圍的風光，凝視自己便可。這是任何東西都無法替代的寶貴時刻。」1932年，世界知名的時尚大師Gabrielle Chanel在同樣的環境下，創作可一不可再的頂級珠寶系列。90年後的今天CHANEL傳承這彌足珍貴的創意，以日、月、星辰3種運行不息之道勉勵時下時尚女士向前行，可謂任重道遠。

世界級頂級時尚品牌CHANEL在這個時候推出1932系列，也有她的心意。距今90多年，由1929年至1932年那3年間，跟現今世界差不多，世界突然被按下暫停鍵：1929年華爾街股災，全球進入了Great Depression（經濟大蕭條），在悲觀情緒籠罩下，人人臉上光彩完全被抹掉一樣。但世事總有其運行之道，物極必反，否極泰來。

否極泰來的寄語

正如1932年伊始，艾爾文狄瑞茲（Elwyn Dirats）與雅各奧森凡（Jacques Auxenfants）創立了法國熱爵士俱樂部（Hot Club de France），將爵士樂的搖擺節奏傳播至世界各地；在20萬人的引頸以待見證下，遠洋郵輪諾曼第號（SS Normandie）正式啟航；倫敦鑽石集團（London Diamond Corporation）宣布了一項振奮人心的計畫，欲讓鑽石市場回復昔日璀璨。

▲ 1931年，著名攝影師George Hoyningen-Huene為早已愛Work From Home的Gabrielle Chanel留影。（圖片：品牌提供）

倫敦鑽石集團與Gabrielle Chanel合作為鑽石注入新生命，欣賞她在時裝中運用現代設計理念，主導着日漸擴張多元化經營的時裝大屋，其愛好藝術與藝術家，彰顯她與時代脈膊息息相關。

1932年10月26日，Gabrielle CHANEL接受《L' Intransigeant》日報訪問時，這樣說道：「忘卻危機最好的方法，就是讓雙眼盡情欣賞美好的新事物，這正是我們品牌工匠與女性一直揭露的驚喜。」而11月7日舉行《Bijoux de Diamants》鑽石珠寶系列後，短短2日內，便讓鑽石公司的股價攀升，甚至顛覆了整個產業，讓她的年代再次閃耀光芒。

日月繁星的流動

眾所周知Gabrielle Chanel對日月星辰的迷戀，源於她兒時成長於奧巴辛修道院。位於法國科雷茲省的熙篤會修道院灑落的陽光，還有鋪鑲著太陽、弦月與五芒星圖騰馬賽克磁磚長廊，投射成她多年來的創作星空。

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90年後，CHANEL再次從《Bijoux de Diamants》鑽石珠寶系列汲取靈感創作出全新系列，Patrice Leguereau（CHANEL珠寶創意工作室設計總監）說：「我想要重現1932年的本質精神，透過包含彗星、月亮與太陽等3大符碼來忠實傳達設計理念，宇宙萬物都閃爍獨有的光芒。」

是以「1932」是一趟超越空間與時間的旅行，Patrice Leguereau從原創中，糅合天文意象、綫條與解放身體自由等象徵元素，一口氣發表共77件創作，其中13件採用可轉換式設計的1932頂級珠寶系列，並分為Comete（彗星）共34件作品、18件Lune（月亮）系列和24件Soleil（太陽）和一枚標誌性大作Allure Celeste頸鏈，以精髓的珠寶設計完美地延續Gabrielle Chanel的理想世界。

90年前的壯舉

1932年，Gabrielle Chanel接受倫敦鑽石公會之邀請，發表首次也是唯一一次親自設計的1932《Bijoux de Diamants》鑽石珠寶系列。該年10月26日，法國《L'Intransigeant》日報報道一則獨家新聞：「11月7日，全球知名的服裝設計師首次創作的頂級珠寶設計系列，將揭開神秘面紗。」

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而她欽點展出的地點，是位於巴黎聖奧諾雷街的私人豪宅中，消息一傳出，隨即成為轟動整個歐洲時尚界和珠寶界的盛事。

這可一不可再的鑽石系列，可見Gabrielle Chanel突破傳統的創新意念：當時流行繁複誇張設計的珠寶首飾，她則回歸簡潔優雅的輪廓；更設計出多款無釦頭開放式設計的珠寶，讓女士無須假手於他人，自己首飾自己穿戴，讓女性自主思想走前多一大步。

此外，她改用真人大小、帶有不同粧髮造型的蠟製模特兒人台來陳列她的珠寶創作，並搭配她的心水粧容和服裝，更能具體展現她所認為的時下女士應有的美學。此舉並同時讓頂級珠寶系列真正走進日常生活中，而非只放到保險箱裏冷冰冰的藝術品或傳承的家傳之寶。凡此種種，不是劃時代創舉嗎？

備註：所有產品價格待定

記者：黃鑑江