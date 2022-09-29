為去旅行做好準備　接種3劑疫苗　玩得開心、更放心

香港人愛旅行，疫情前港人平均外遊次數冠絕全球！疫情肆虐近三年，港人「餓去旅行」已久，終迎來放寬檢疫要求的好消息，港人應如何為外遊做好準備？



全球之冠：港人年均外遊11.4次



英國旅遊網站對111個國家及地區的旅客數據進行分析發現，港人每年平均外遊高達11.4次，遠遠拋離第2至9位的地區(每年外遊1.4至2.6次)，榮登旅遊狂熱榜首。有趣的是，分析指出美國及英國人每年平均只外遊0.2及0.9次，即香港人一年外遊的次數，已是美國人57年的總和。



政府實施「0+3」檢疫期 接種疫苗助有序通關



政府於9月下旬實施抵港人士「0+3」檢疫期，即是取消酒店檢疫，並配合3天醫學監察。政府表示，正一方面推展與海外接軌，另一方面爭取與內地通關；並解釋調整入境防控措施的重點理據在於本港疫苗接種率上升，第1針接種率已由今年初70%升至近94%、接種第3針比率更由不足10%升至近77%。



Omicron BA.5肆虐：出發前應接種3劑疫苗



事實上，雖然不少國家已放寬入境限制，但本港入境者均需要完成疫苗接種。普通科醫生岑俊彥指：「現時Omicron BA.5變種病毒於本港及全球不同國家肆虐，分別佔86%及77%確診個案，是目前傳染力最高的病毒株，致病性亦較早前肆虐本港的BA.2高。」故此，有意外遊人士應在出發前完成3劑疫苗接種，減低旅程中受感染、出現重症及入院風險。



一旦感染：不只旅程受干擾 嚴重可致心臟發炎喪命



無論出遊的目的是吃、喝、玩、樂或是探親等，都希望旅程不受干擾，如不幸在旅途中確診，不單可能需要取消餘下行程、同行者或團友同受影響、回程航班亦需改期。若返港後才確診，則需居家隔離，更可能傳染給同住家人「更令人擔心的是，新冠肺炎並非一場感冒，感染後可引致心臟細胞發炎，一旦出現心臟衰竭則無法根治，可引致呼吸困難，心臟發大，甚至猝死。」岑醫生提醒。



康復者可能再「中招」 每2名康復者約1人有「長新冠」



不少港人於第5波染疫，以為確診康復後不會再染疫，然而研究指出， Omicron BA.5更具「免疫逃逸」能力，即使曾確診亦有機會再「中招」，而二次感染人士的死亡、住院及出現後遺症風險均較首次感染人士高1-2倍。岑醫生引述一項涵蓋近170萬名新冠康復者的研究指出，全球出現長新冠比率達43%，即每2名康復者約1人有「長新冠」。不少人以為長新冠只是短暫疲勞或腦霧，但有研究指，長新冠患者增加患心血管病風險達63%，而患肺栓塞或呼吸系統疾病風險更達兩倍，絕不容忽視。



盡早接種3劑疫苗 玩得「開心、更放心」



以上無疑是驚嚇卻真實的數據，但已有不同研究顯示，接種疫苗可減低重症及「長新冠」的風險，因此市民應盡早接種至少3劑疫苗。而本港專家強烈建議已接種2劑科興滅活或復星/BioNTech mRNA疫苗的18歲或以上人士，第3劑應接種復星/BioNTech mRNA疫苗。50歲或以上人士如已接種第3劑疫苗達3個月，應接種第4劑疫苗，以提升保護。其實，去旅行無非為求開心，大家應完成至少3劑疫苗接種，去旅行就可更放心。



資訊由岑俊彥醫生提供，復星醫藥支持。