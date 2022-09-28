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【美麗戰場】海報企正C位盡顥女一地位　陳瀅出動私伙拍劇自爆愛黑絲

娛樂 16:04 2022/09/28

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熱門 香港小姐2022 濕疹過敏大全 李啟言 超市大搜查 飯戲攻心 MIRROR演唱會 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩

《美麗戰場》將於下周一播映。

由五大花旦陳瀅、蔣家旻、劉佩玥、陳曉華及朱晨麗，及兩大小生陳山聰及方力申參演的《美麗戰場》，將緊接《黯夜守護者》於下周一播出。今日TVB發放最新官方宣傳海報。身穿紅色性感吊帶晚裝的陳瀅，一臉倔強卻又冷傲的望著鏡頭，無論是衣服顏色及C位企位，均凸顯其女一位置。

至於其好姊妹林小美（陳曉華飾）、李靜兒（劉佩玥飾）、妹妹鍾家琪（蔣家旻飾）、龐氏千金（何依婷飾）、唐昕（朱晨麗飾）則穿上不同款式的黑色晚裝背向鏡頭，當中以蔣家旻樣子「能見度」最高，足見其角色亦舉足輕重。

《美麗戰場》釋出最新官方宣傳海報。

陳瀅出動私伙拍攝

「阿寶」為導演葉念琛御用女主角名字，今次「阿寶」由大銀幕轉戰公仔箱，由18歲演至中年，由善良重情倔強的鄰家女孩，變成歷盡風霜及創傷的當紅女星。

談到飾演角色不但外型要橫跨20年變化，人物性格亦有近乎180度轉變，陳瀅坦言角色難度系數比以往要高，為了角色演出來更有說服力，陳瀅花了不少心思在造型設計上，更主動向葉念琛爭取演少女時要全素顏上陣：「因為我想有個明顯嘅分別，素顏可以同好濃嘅明星妝做到對比。」

服飾方面，陳瀅除出動了少許私伙，年青時的裝束更是倒模現實中自己的日常衣著：「我試過著住自己啲衫去拍攝現場，佢哋會以為我已經換好阿寶嘅戲服。」

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參考BLACKPINK

就連在劇中當上藝人後的髮型，陳瀅也有參照偶像BLACKPINK某些造型：「我好希望大家會鍾意阿寶啲衫，因為好多都係我揀。同埋有黑絲襪嘅造型都係我諗，因為我好鍾意，主要因為顯瘦，哈。」

至於「阿寶」好友「小美」及「靜兒」分別由陳曉華和劉佩玥飾演，談到揣摩角色難處，陳曉華笑言：「超大難度，因為雖然我有經歷過花癡時候，但因為依家已經唔係花癡，要我變番以前細個咁都幾難，要刻意重拾番以前好多回憶。」

陳瀅、陳曉華及劉佩玥因為拍攝《美麗戰場》成為好友。

阿Moon則笑言不明白為何葉念琛跟她聊天後，會覺得她是「信朋友信到有啲蠢」的類型：「導演攞咗我某啲特質去做個角色，好似豪爽呀、信朋友信到有啲蠢呀，我明明好醒架嘛，哈哈。」

最新影片推介：黃紫恩專訪

撰文 : TOPick柴犬出動

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