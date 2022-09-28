【晚吹戀講嘢】不忿花心渣男難改出軌習慣　現任率男方新歡+舊愛+伯母5人踩場攤牌

ViuTV兩性清談節目《晚吹戀講嘢》，昨晚（27日）播出一集以「復仇女聯盟」為題，邀請到現年26歲的網店店主Molly前來分享與花心男的戀愛經歷。以第三者介入男方戀情的Molly坐正後，發現男友「死性不改」，最後聯同男方的新歡、舊愛還有伯母，一同前往他的店舖攤牌，一心「復仇」的Molly更謂：「想佢一世難忘，見到佢阿媽就諗起呢件事。」

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《晚吹戀講嘢》由ERROR成員郭嘉駿（193）、郭奕芯（Ashina）、譚凱倫（Helen）與鄭伊琪（浩南）主持，最新一集邀請到網店店主Molly前來分享她的愛情經歷。兩年前她在交友App認識了男主角「潮牌仔」，對方不算靚仔、富有，更被Molly評為「床技10分滿分只得1分」，但因為男方擅長甜言蜜語，令Molly短短兩星期內已經「沉船」。

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當時「潮牌仔」有正印女友，二人不但同居還合作開店搞生意，而男方則跟Molly大數女友不是、指對方是港女，又給Molly管有他的社交網站帳號與密碼，帶她見自己的好友等等，給她大量安全感，於是決定當上第三者。男方的好友知道他有兩個女友，Molly則謂：「他們覺得兩個女友沒有甚麼大不了，因為他朋友跟他是同一類人。」

正印女友到後期得知Molly存在，男方則因一次爭吵與女友分手，Molly終於「坐正」。然而開心的日子並不長久，Molly發現男友突然更改了社交帳號密碼，並表示想要點私隱，後來發現只是藉口，男方有了新對象「I Love You女」，跟對方曖昧了不足一星期就向她說「我愛你」，更被Molly發現「潮牌仔」以約母親出街作借口，實情是跟「I Love You女」去街。

Molly在此時就找上了男方的前度，對於介入了二人戀情一事道歉，對方大方原諒。Molly告訴她男友又有新歡時，兩女有如站在同一陣線上成了好友，開始互相「對口供」，發現男方一直抹黑前度來取得Molly信任，同時又發現在舊愛與Molly之間，「潮牌男」還搭上另一暖昧對象「C小姐」，三女相認後決定要搞一場「大龍鳳」，齊齊到男方店舖攤牌。

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「潮牌男」的舊愛相約了男方的一男一女友人，以及男方的母親上到店舖，而Molly則負責帶同「C小姐」與「I Love You女」現身，希望給所有人看清「潮牌男」的真面目。男事主見到現場的人馬即被嚇呆，Molly表示：「我們進店後關門一起指著他、圍著他狂鬧，旁邊店舖的人都知道這件事，男方完全無反駁之力。」

Molly把伯母找上門可算是用心良苦：「想他一世難忘，見到他媽媽就想起這件事。伯母聽到我們罵他不停哭，她也有罵自己兒子，又攬著我道歉。男方完全無特別反應，只是呆了、不停點頭，去到尾段我忍不住摑了他一把。」Molly最後要求男方在社交網站出帖認錯，但因為男事主「形象工程」做得不錯，他的友人以為他被駭客入侵。

而最新相識的「I Love You女」在攤牌過程只在旁「食花生」，完全無參與罵戰，怎料在最後她跟「潮牌仔」拍拖，而二人早前已經分手，「潮牌仔」又再有新歡。節目最後Molly只爆出男事主英文名是「J」字頭，浩南則表示看過男方與現任女友合照，指自己認識女方，警戒大家小心。