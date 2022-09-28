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【生死教育】生前必須辦妥的三張紙　避免離世後家人起爭執形同陌路

親子 16:03 2022/09/28

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人生無常，中年人應為家中長輩和自己準備好人生重要三紙。（i-stock圖片）

中年人多為家中長輩的照顧者，朋輩中經常聽聞這種情況：家中長輩離世，因生前沒有交代身後事安排，後人往往：一、在處理遺產時，遇上很多麻煩或爭執。二、因家中成員意見或看法各異，在先人喪禮安排上各執己見。友人父親突然離世，沒有立平安紙交代財務處理事宜，其父銀行戶口情況，家人亦全不知情，只好拿着亡父的身份證和死亡證走遍香港各大小銀行，查詢其父有否在該行設戶……亦有不少情況，家庭為殯葬安排爭吵，幾成陌路。

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若想避免此類離世後令家人傷神和傷感情的情況，生前必須做妥三張紙：

一、預設醫療指示：當事人必須在有精神能力的情況下，以書面形式表達醫療意願，例如在瀕死或疾病不能逆轉時，確認希望繼續或撤去維生治療（心肺復甦術、人工輔助呼吸、强心藥、插胃喉）。這是一份在法律層面上受普通法保障的指示，由醫生簽署，任何十八歲以上和有精神自決能力的人都可預設。

二、持久授權書：在當事人精神行為能力無問題的情況下，委任受權人在當事人失去精神行為能力時，協助處理財務，包括護理和醫療開支，這授權書需要由一位律師和一位醫生見證下簽署。持久授權書非常重要，亦經常被忽略，人無法控制自己如何離世，若離開人世前，有一段時間需要臥床或長期護理，也是一項重大開支，授權書可委託受權人動用當事人的財產應付開支。

三、平安紙：只要有遺產，無論多少，都可能是當事人身故後，家庭成員起麻煩、爭執、對簿公堂的開端。不想遺產根據《財產繼承條例》的分配法，又或想避免傷害家人感情，花少少錢找律師簽立平安紙較穩陣。

人生無常，中年人為家中長輩和自己準備好上述重要三紙，可減少家人很多實在和心理負擔。若沒有頭緒如何去做，可向殯儀社企「一切從簡」查詢代辦，其創辦人伍桂麟是前香港中文大學醫學院解剖室經理，亦是「無言老師」計劃發起人。

原文刊登於《香港經濟日報》，標題為「人生重要三紙

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撰文 : 利嘉敏

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