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【東張西望】2.6萬元請外傭貨不對辦　面試識煮中菜實際只識印尼撈麵

育兒經 16:50 2022/09/28

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以2.6萬元聘請姐姐，等了半年來港卻貨不對辦，見工時稱甚麼都識，但實際只識煮印尼撈麵。

疫情下，請外傭非常困難，育有兩名年幼小孩的媽媽（葉小姐），透過中介公司聘請外傭，負責人按她的要求推薦一名聲稱曾於台灣工作、照顧3歲小孩並識煮中菜及識中文溝通的外傭；葉小姐繳付逾2.6萬元並簽約，不過苦等半年後卻發現貨不對辦，外傭不但不懂中文，就連「火鍋」都未見過，不懂煮中菜，只識煮印尼撈麵，最終工作13天就辭職。

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昨晚（27日），《東張西望》報道，居於元朗的僱主葉小姐育有兩名就讀幼稚園的小孩，她一直有聘請外傭幫忙打理家務，惟疫情期間外傭跳工，她惟有透過中介重新聘請外傭。葉小姐指向外傭中介公司負責人呂小姐，說明聘外傭要符合兩個條件，一是要求識講中文（廣東話或普通話），二是懂得煮小朋友口味，烹調一日三餐的中菜。

負責人呂小姐按葉小姐的需求，推薦了一名聲稱曾於台灣工作的外傭，指對方有工作經驗且懂得煮中菜，故要求多3,000元的中介費用。葉小姐與外傭作視像會面時，該外傭能以廣東話來自我介紹，由於葉小姐急住聘用外傭，很快就決定聘請該外傭，亦隨即繳付約1.6萬元費用簽約。

外傭未到先繳2.6萬

因疫情，葉小姐足足等了半年，外傭也未能來港，此時中介公司指疫情下機票加價，如果葉小姐想外傭快些來港，就要加多1,500元的費用，葉小姐亦爽快答應，之後又因外傭來港所住的隔離酒店費用又起拗撬，外傭尚未開工，葉小姐已經要繳付逾2.6萬元。

終於等到外傭到家，葉小姐卻發現「貨不對辦」，外傭不但無法用中文溝通，而且對煮中菜一竅不通，

除咗印尼撈麵之外，一樣中菜都煮唔到！叫佢準備打邊爐，準備配料湯底，佢話未見過火鍋，不停講『我不懂』......

外傭工作13天劈炮

就事件《東張西望》主持向元朗的中介公司查詢，負責人表示外傭語言能力因人而異，建議僱主給予時間學習，「佢準則太高，個姐姐質素比較低，對呢位外傭樣樣都睇唔順眼」。而該位外傭最終只工作13天就辭職，事主葉小姐便向勞工處求助，經調停後成功取回約3,000元的代通知金，惟葉小姐認為中介公司手法有問題，故已向勞工處及海關投訴。對於被指「當外傭仇人」或「刁蠻」，葉小姐認為指控並非事實，

絕對冇可能，我點會畀3萬幾蚊請個工人，然後當佢仇人？唔明點解呂小姐（中介公司負責人）可以咁不負責任，仲講大話屈返僱主轉頭？

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編輯:王明芳

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