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【最新疫情】今增3,911宗確診　另錄14人染疫者離世

社會 16:58 2022/09/28

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（資料圖片）

新冠肺炎疫情持續，今（28日）為衞生署衞生防護中心第4日取消每日例行疫情記者，中心透過新聞稿公布，今日新增宗確診個案，包括3,703宗本地感染個案及208宗輸入個案，並多14名患者離世。

輸入個案中，136宗於機場確診、33宗於抵港首3日在檢疫酒店或社區檢測中心揪出、37宗於抵港第4至7日確診、2人於抵港第8日後驗出陽性。

院舍方面，有1間安老院舍及1間殘疾院舍共3名院友確診，致4人需檢疫。學校個案方面，昨日共410名學生和93名教職員確診，涉388間學校，7間學校共班因出現群組感染，需暫停面授課7日，另外有一間特殊學校需要全校停課7天。

Omicron變異病毒株新亞系方面，衞生署公共衞生化驗服務處於9月19日至25日收到為本地個案作核實化驗的樣本中，與Omicron變異病毒株BA.2.12.1及BA.4／BA.5亞系（包括懷疑個案）有關的樣本分別佔約3.6%及86.9%（七天移動平均比例）。

截至昨日，共有1,850名確診病人留醫治療，當中有182名新增確診病人。新增呈報4名危殆病人及5名嚴重病人，現時合共有37名危殆及39名嚴重病人，當中12名危殆病人正接受深切治療。

本港昨增3,667宗確診，較前一日微升244宗。

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記者：李榮忠

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