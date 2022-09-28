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【山旮旯】中大獲資助300萬活化梅子林　透過新設施永續客家文化

社會 15:58 2022/09/28

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（梅子林故事館Facebook圖片）

香港秘境眾多，北區梅子林客家村因《緣路山旮旯》一戲獲更多港人認識，數幢老屋、一村壁畫成為招牌。中文大學早前申請資助保育梅子林村，最新獲​鄉郊保育資助計劃批出300萬撥款，將在村內開設村民合作社，並會探索永續客家村落文化的可能性。

梅子林村位置偏遠，一度成為「被遺忘」的村落，近是因電影、藝術活化、活動等原因再被記起，更引來大學團隊加入活化保育。中大成功申請300萬資助，將在2022年12月至2024年5月期間，在梅子林客家村，開設村民合作社，探索永續客家村落文化的可能性。

計劃針對村內一棟歷史建築老屋，一方面研究以現代技術重現客家村落風貌，以及改善屋內基本配套作多功能用途。另一方面，繼續以就地建築實驗活化社區，開設「鄉村社區合作社」，邀請公眾與村民分享。

有關資助來自鄉郊保育資助計劃，該計劃秘書處今日（28日）同時批出另外2項資助，包括活化谷埔老圍的村屋及周邊環境，提升村落空間質素，擴大谷埔的生態文化旅遊網絡；以及透過物聯網優化米埔自然護理區的環境監測，提升濕地管理效率。

3項計劃涉及總金額約900萬元；連同首五輪申請批出的項目，資助計劃至今共批出33個項目，涉及總金額約1.65億元。

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責任編輯：陳梓蔚

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