  • 30°C
香港時間 : 2022928日 (週三) 17:46
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 香港小姐2022 濕疹過敏大全 李啟言 超市大搜查 飯戲攻心 MIRROR演唱會 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【施政報告2022】邱達根倡辦大型科技活動重塑香港品牌　籲盡快實現「0+0」否則展覽難返港

政治 17:26 2022/09/28

分享：

分享：

熱門 香港小姐2022 濕疹過敏大全 李啟言 超市大搜查 飯戲攻心 MIRROR演唱會 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩

立法會科技創新界議員邱達根建議科創發展藍圖確立為金融科技、生物科技、高端製造業及數據經濟。（陳葆琳攝）

特首李家超下月19日發表《施政報告》，立法會科技創新界議員邱達根建議，政府的科技發展藍圖以金融科技、生物科技、高端製造業及數據經濟為主軸，傾斜資源發展；短期而言，應舉辦大型科技博覽或嘉年華，吸引企業及人才回流香港。他表示，要推動大型創科活動，入境檢疫政策應盡快實現「0+0」，否則大型的科創展覽，短期內難以重返香港。

政府於2018年確立創科發展的4大發展範疇，包括生物科技、人工智能、智慧城市及金融科技。邱達根指，生物科技及金融科技為垂直型產業鏈，人工智能及智慧城市則是「橫切面」，可應用於各方面。他建議本港的科技發展藍圖，確立4個「縱向」範疇為括金融科技、生物科技、高端製造業及數據經濟。每一個範疇均具備政策層面配合，包括土地、人才、資金、與內地相關政策，並由政府帶頭投資，為相關範疇提供配套。

人口政策方面，邱達根提出為生產2名或孩子的家庭，給予優先次序編配公屋或居屋訂立有薪親職假期、提倡家庭友善工作安排等，提供誘因和減少阻力鼓勵年人在香港長遠發展。為吸引創科人才，他建議由數碼港或科學園牽頭在北部都會區推出一些大型數碼科技開發專案，吸引鄰近地區和國家工資較低的中層和基礎人才來港，並將部分由政府直接管理的社區隔離設施改建成「科技人才公寓」。另外，他又建議教育局與創新科技及工業局共同設計和制訂標準的STEM課程，以及研究在本港成立一所STEM專科中學的可行性。

短期而言，邱達根希望政府於年底或明年年初，牽頭籌辦大型科創活動，如將香港貿發局主辦的「國際資訊科技博覽」、「創業快線」及香港投資推廣署主辦的「StartmeupHK 創業節」，整合成一項大型國際科創盛事，重塑香港品牌，並為參加企業提供配對資金。他指出，「0+3」之下，企業來港參加展覽的誘因不大，若要推動大型活動，入境檢疫政策應盡快放寬至「0+0」，否則只會將大型展覽、研討會推向其他城市：「組織展覽的人，不會想一個城市搞1年，好多這些大活動呢，可能要某些城市笑應他3年、5年，所以並不是說走了1年，我們就很容易去『抆』回來。」

邱達根又促請政府的「香港增長組合」盡快出台，支持創科企業融資，並就引入專業投資者提供誘因，包括推出遙距營商計劃2.0，並簡化申請和審批程序。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：陳葆琳

相關文章

【施政報告】民主思路倡發5000元津貼挽留青年　冀主辦更多大型活動重塑香港國際形象
18:10 2022/09/26
【施政報告】民主思路倡發5000元津貼挽留青年　冀主辦更多大型活動重塑香港國際形象
【施政報告】立法會議員李浩然促港府為創科發展提供具前瞻性產業政策
20:19 2022/09/26
【施政報告】立法會議員李浩然促港府為創科發展提供具前瞻性產業政策
【施政報告2022】林筱魯倡設「地區項目管理辦公室」　政府統計處改組成「大數據局」
17:59 2022/09/27
【施政報告2022】林筱魯倡設「地區項目管理辦公室」　政府統計處改組成「大數據局」

你可能感興趣

【施政報告】民主思路倡發5000元津貼挽留青年　冀主辦更多大型活動重塑香港國際形象
18:10 2022/09/26
【施政報告】民主思路倡發5000元津貼挽留青年　冀主辦更多大型活動重塑香港國際形象
【施政報告】立法會議員李浩然促港府為創科發展提供具前瞻性產業政策
20:19 2022/09/26
【施政報告】立法會議員李浩然促港府為創科發展提供具前瞻性產業政策
【施政報告2022】林筱魯倡設「地區項目管理辦公室」　政府統計處改組成「大數據局」
17:59 2022/09/27
【施政報告2022】林筱魯倡設「地區項目管理辦公室」　政府統計處改組成「大數據局」
創新科技及工業局 北部都會區 香港貿易發展局 投資推廣署 邱達根 香港貿發局 香港 展覽 金融 立法會

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【家庭移民】一家三口移民英國老公臨陣退縮　港媽憂獨力湊6歲仔僅有一年生活費
17:15 2022/09/27
【家庭移民】一家三口移民英國老公臨陣退縮　港媽憂獨力湊6歲仔僅有一年生活費
【AV天王】43歲男優清水健再度婚姻失敗　太太宣布離婚：尊重他面對工作的態度
15:09 2022/09/27
【AV天王】43歲男優清水健再度婚姻失敗　太太宣布離婚：尊重他面對工作的態度
【香港小姐】烏克蘭小三貼床照回應馬清揚離婚　錢慧儀歷盡家庭+婚姻風波一度崩潰
今日 10:52
【香港小姐】烏克蘭小三貼床照回應馬清揚離婚　錢慧儀歷盡家庭+婚姻風波一度崩潰