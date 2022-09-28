【施政報告2022】邱達根倡辦大型科技活動重塑香港品牌　籲盡快實現「0+0」否則展覽難返港

▲ 立法會科技創新界議員邱達根建議科創發展藍圖確立為金融科技、生物科技、高端製造業及數據經濟。（陳葆琳攝）

特首李家超下月19日發表《施政報告》，立法會科技創新界議員邱達根建議，政府的科技發展藍圖以金融科技、生物科技、高端製造業及數據經濟為主軸，傾斜資源發展；短期而言，應舉辦大型科技博覽或嘉年華，吸引企業及人才回流香港。他表示，要推動大型創科活動，入境檢疫政策應盡快實現「0+0」，否則大型的科創展覽，短期內難以重返香港。

政府於2018年確立創科發展的4大發展範疇，包括生物科技、人工智能、智慧城市及金融科技。邱達根指，生物科技及金融科技為垂直型產業鏈，人工智能及智慧城市則是「橫切面」，可應用於各方面。他建議本港的科技發展藍圖，確立4個「縱向」範疇為括金融科技、生物科技、高端製造業及數據經濟。每一個範疇均具備政策層面配合，包括土地、人才、資金、與內地相關政策，並由政府帶頭投資，為相關範疇提供配套。

人口政策方面，邱達根提出為生產2名或孩子的家庭，給予優先次序編配公屋或居屋訂立有薪親職假期、提倡家庭友善工作安排等，提供誘因和減少阻力鼓勵年人在香港長遠發展。為吸引創科人才，他建議由數碼港或科學園牽頭在北部都會區推出一些大型數碼科技開發專案，吸引鄰近地區和國家工資較低的中層和基礎人才來港，並將部分由政府直接管理的社區隔離設施改建成「科技人才公寓」。另外，他又建議教育局與創新科技及工業局共同設計和制訂標準的STEM課程，以及研究在本港成立一所STEM專科中學的可行性。

短期而言，邱達根希望政府於年底或明年年初，牽頭籌辦大型科創活動，如將香港貿發局主辦的「國際資訊科技博覽」、「創業快線」及香港投資推廣署主辦的「StartmeupHK 創業節」，整合成一項大型國際科創盛事，重塑香港品牌，並為參加企業提供配對資金。他指出，「0+3」之下，企業來港參加展覽的誘因不大，若要推動大型活動，入境檢疫政策應盡快放寬至「0+0」，否則只會將大型展覽、研討會推向其他城市：「組織展覽的人，不會想一個城市搞1年，好多這些大活動呢，可能要某些城市笑應他3年、5年，所以並不是說走了1年，我們就很容易去『抆』回來。」

邱達根又促請政府的「香港增長組合」盡快出台，支持創科企業融資，並就引入專業投資者提供誘因，包括推出遙距營商計劃2.0，並簡化申請和審批程序。

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記者：陳葆琳