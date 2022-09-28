【消費券】新地12商場推多項消費回贈及免費泊車　東港城最多送13,500元電子贈券

▲ 新地12大商場「消費券賞上賞」消費回贈高達HK$8,050；首度推出高達6小時跨區聯場電子免費泊車券。

新地12大商場

「消費券賞上賞」︰合共高達$2,050指定商場電子贈券組合及6小時聯場電子免費泊車券，回贈率最高達23%。「最高消費上單王」︰首5名累積最高消費金額的會員均可獲贈相等於1,250,000積分的5,000 Point Dollar。

北角匯

消費券發放首兩天周末，派逾500份禮品，回贈率高達100%。

10月份於北角匯指定護膚、時裝商戶累積消費最高的首3名會員，可獲贈最新iPhone 14 Pro Max 512GB、iPhone 13 Pro Max 256GB及太子珠寶18K白色黃金鑽石項鏈等人氣電子潮物及名貴禮品，再額外加送多達$3,000電子贈券。

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Cat.Art.Metaverse喵品換領，即日起推出多款喵品換領，供一眾貓奴消費同時為主子挑選禮物。

東港城

5重優惠獎賞多買多賞，合共可獲最多HK$13,500電子贈券。消費再送5倍積分，賺取額外最高$800 Point Dollar。

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將軍澳中心

10月五重獎賞送高達$5,070回贈及多達14小時免費泊車券。超市百貨、健康生活及家居佈置商戶消費，即可輕鬆享近10%回贈及泊車優惠。

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責任編輯：陳麗娜