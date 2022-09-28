【DSE】考評局推網上學習平台集2,000條MC題 　可估算學生文憑試成績兼分析強弱項

▲ 考評局秘書長魏向東(左2)、考評局評核科技及研究主管蕭偉樂(左一)。(梁偉榮攝)

考評局今年成立45周年，今日（28日）宣布將於今年10月推出「文憑試診斷回饋系統」，教師可使用題庫內約2,000條題目組合試卷，系統將按過往文憑試評核數據為基礎，分析學生表現及製作診斷報告。

系統題庫有過往10年、共約2,000題多項選擇題，涉及6個科目，包括數學、化學、生物、物理、經濟及企業、會計與財務概論，教師可選擇以年份、内容領域、難度等不同方式來組合試卷，再分派予學生進行評核。教師可獲得學生分數與表現分析。

而學生答題後，系統會分析其表現及製作診斷報告，按以往文憑試考生的評核數據為基礎，將學生表現分為A、B、C、D級，按序近似文憑試第5、4、3、2級或以下。報告又分析考生於該科目中的強項與弱項，列出學生答錯的題目，以不同顏色區分可避免錯誤、建議再嘗試、沒有作答題目，學生可閱讀由各科專家撰寫的主要知識點及提示後，重新作答。

考評局評核科技及研究主管蕭偉樂指，新系統的目標是讓學生獲得即時回饋與表現分析，亦有助教師了解學生能力，利用數據跟進學生學習需要。

他又指出，參考參與先導計劃的學校意見，考評局會為參與新系統服務的學校，提供擬題培訓，讓教師可在學科專家指導下模擬編製試卷和修訂題目，並與其他教師分享交流。每間參考學校可有4位來自數學、化學、物理及生物的科組主任接受培訓，時間約為15小時。

蕭偉樂說，為保證培訓質素，新系統及培訓只設30個名額，服務期限由參與日起至2024年8月31日，全期費用為50,000元，由今年10月起接受報名。

另外，為慶祝考評局成立45周年，考評局將推出虛擬周年紀念特展，以3D虛擬技術展出20多組記載考評局和公開試發展歴程的藏品，包括部分以往公開考試證書、歷年試題、四位數表等。

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記者：黃悅晴