【上訴候判】警引國安法申手令檢手機新聞材料　黎智英提上訴10月底判決

▲ 警引國安法申手令檢手機新聞材料，黎智英提上訴10月底判決。（資料圖片）

壹傳媒創辦人黎智英就警方於7月根據《港區國安法》取得新手令，檢視其兩部手機內新聞材料，黎早前申請司法覆核昨被拒，法官頒令手令有效，但准臨時暫緩命令7天，以待黎申請上訴。黎今(28日)向上訴庭提出上訴，上訴庭聽取陳詞後，押後至10月底判決。另外，黎智英早前入稟要求法官釐定已被封存之資料，屬新聞材料或涉及法律專業保密權，法官將於本周五(30日)頒布判決。



上訴人黎智英；答辯人警務處處長。 上訴人於2020年8月以涉違港區國安法被捕，警方獲取手令檢取黎兩部手機，黎質疑警方無權檢視手機及要求法庭定奪資料屬新聞材料或屬法律專業保密權。

及至2022年7月，警方根據國安法實施細則申請另一手令，要求檢取上訴人兩部手機內的「指明證據」，即包括新聞材料，申請人並質疑「指明證據」是否包括新聞材料，申請司法覆核要求推翻手令及聲明手令無效，惟申請被判敗訴，法官准暫緩執行手令以待上訴。



上訴庭今提及，裁判官發出手令時應考慮到平衡公眾利益， 問及本案判決會否影響已排期之審訊。 律政司一方指，所涉相關新聞材料或具潛在證據，故或影響已排期12月審訊之案件。律政一方又指，上訴人不選擇向裁判官申請擱置，而循申請司法覆核途徑提出申請，上訴庭只須就上訴理據作出判決。



上訴庭聽取陳詞後，押後至10月底作書面判決。另外，黎智英早前入稟要求法官釐定已被封存之資料，屬新聞材料或涉及法律專業保密權，法官陳嘉信將於本周五(30日)頒布判決。同日黎智英及《蘋果日報》3公司涉勾結外國勢力一案，亦進行第2次案件管理聆訊。

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記者：林育慧