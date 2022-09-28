【育兒錯誤】媽媽不滿3歲女兒尿床　大肆宣揚施壓︰你唔想俾人知咪唔好瀨尿

▲ 有媽媽不滿3歲女兒尿床而大肆宣揚施壓。

「阿妹，你點解又賴尿？」媽媽直斥其非，三歲女孩欲掩着媽媽的嘴︰「殊！唔好咁大聲，唔好俾人知呀！」小孩也有羞愧心的。

「你唔想俾人知，咪唔好賴尿囉！」媽媽不僅不賣帳，還提高嗓門叫︰「喂呀，爸爸、家姐，阿妹又賴尿呀！」

媽媽此舉是錯！錯！錯！

也許媽媽是想女兒深切感到羞愧，從而不再重犯尿床的行為，但她的舉止不僅絲毫幫不上忙，還會適得其反呢！

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首先，孩子生理上的成熟度各有不同，控制尿尿和排便的能力，有些孩子很快便可辦到，有些卻需要多一點適應的時間。但家長要清楚一點，任何一個尿床的孩子都是身不由己的，他們是控制不到呢！

第二，女兒明明是要求媽媽不要揚聲，媽媽卻偏偏大大聲公告天下，讓全世界都得悉女孩尿床的醜態，這個媽媽太討厭了吧，女兒會恨媽媽，兼且小小年紀就認定這個媽媽不能信任呢！

若然媽媽能通情達理，抱着女兒溫柔地說︰「殊！我會幫你保守秘密，但你要努力，急尿尿時要趕快去廁所呀！」這樣，媽媽不是更有建設性、更可愛嗎？」

第三，幾乎每一本兒童心理學書籍都會告訴你，若搞砸小孩的如廁訓練過程，會影響孩子的自信和埋下其他不良惡果。所以家長要切記：小孩學習如廁這回事，是迫不得也急不來呀！

原文刊登於《香港經濟日報》，標題為「尿床的小孩」

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