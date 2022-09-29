【美食速報】黑毛和牛燒肉放題店登陸馬鞍山　$469起嘆日本黑毛和牛任食87款料理

▲ 黑毛和牛燒肉放題店登陸馬鞍山。

牛魔王有福了！日本過江龍燒肉品牌「牛太 GYUTA」已現登陸馬鞍山新港城，提供日本產黑毛和牛燒肉放題，大家可以120分鐘無限任叫任食刁鑽稀有部份如肉眼芯、座布團等，所有日本產黑毛和牛均來自日本鹿兒島及宮崎的自家營運牧場，$469起就可以任食黑毛和牛，適合一眾食肉獸！

整間店鋪裝以日本江戶時代的鬧市為背景，揉合傳統和風及現代元素，設有職人打造的日本傳統祭典用提燈，讓客人可以與朋友，家人在熱鬧的氣氛下分享燒肉的美味。

餐廳從日本鹿兒島及宮崎自家牧場中嚴選以高規格飼養和牛，為了保持黑毛和牛的原味道，餐廳堅持使用冰鮮肉，由屠宰至運輸程序都嚴謹監控環境溫度，從日本直送香港後再三交由經驗豐富的料理長來確保品質。餐廳表示無論是赤身肉或是油脂較豐富的部位，肉片兩面炙燒的時間比例維持約7：3就最佳的燒肉秒數，鎖住肉汁之餘又可避免燒焦。

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餐廳提供罕有黑毛和牛部位如肉眼芯、座布團等以供選擇，讓食客可以品嚐到刁鑽部位。肉眼芯為肉眼內最柔軟滑嫩的部份，肉質和油花濃郁豐富，座布團是指肩裡脊內側肉，亦是和牛中霜降最強的部位。當中，不得不試日本地道食法——絕品牛太生蛋拌飯，在一碗特A北海道夢美人白米飯上，加入一顆現打的日本生雞蛋，再倒入一點牛太自家製燒汁，均勻攪拌後，配上黑毛和牛享用。

「牛太 GYUTA」提供合共四款不同價位的燒肉放題套餐，包括有最頂級的87品【極上 日本產黑毛和牛燒肉放題套餐】，提供珍貴黑毛和牛部位，如肉眼芯、座布團等，以及日本傳統和牛刺身料理——黑毛和牛火炙他他，並以醬汁作配搭，其中甲羅燒亦是必點之選。79品【特上 日本產黑毛和牛燒肉放題套餐】可享受重點食品如厚切辣椒肉扒、黑毛牛火炙壽司、極上大虎蝦、廣島蠔等。

▲ 餐單。（圖片由餐廳提供）

68品【日本產黑毛和牛燒肉放題套餐】以相宜的價錢享受人氣黑毛和牛燒肉部位及上乘海產，包括上級牛肋肉、上級牛脊肉、赤身肉、鮑魚、日本產帶子等。價錢最實惠的60品【豪華燒肉放題】，主要以澳洲產的長期穀飼牛為主菜，以大麥飼養270日以上的純種安格斯牛，無添加任何激素及抗生素，保證讓客人食得安全又放心。

除了燒肉以外，客人更可到自助專區挑選自己喜愛的燒野菜、沙律、前菜、炸物、熱食、甜品、汽水及酒精飲品（酒精飲品將於10月下旬供應），盡享燒肉以外的樂趣！在野菜沙律方面，餐廳會因應季節及新鮮程度提供多款野菜，供客人自行挑選。在熱食區方面，更不定期轉換食品種類，有日本家庭味道的日式咖喱、炸物如日式炸雞、油炸薯條等，亦有提供燉煮和牛料理。

在甜品方面，提供日本進口雪糕放題，客人可自行到雪糕機自製特色雪糕或芭菲，加入雪糕配料區的各款材料，為雪糕添上個人化的口味！除了日本雪糕外，餐廳亦有供應不同種類的日本甜品如蕨餅、咖啡啫喱、糰子等。

餐廳亦有推出全新生啤放題，更於日本訂購原廠自動生啤機，供應由日本進口的冰涼SAPPORO生啤酒。除了【特上 日本產黑毛和牛燒肉放題套餐】與【極上 日本產黑毛和牛燒肉放題套餐】可以免費享用外，其他套餐則額外加$99，便可享用可口冰爽的SAPPORO生啤酒放題。

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十連劍球挑戰 嬴取全單半額優惠

▲ （圖片由餐廳提供）

日本劍球於江戶時代已經傳入日本，並成為日本家喻戶曉的代表小遊戲。【牛太 GYUTA】為了慶祝馬鞍山新店開業，舉行超絕難度の十連劍球挑戰，希望透過劍球挑戰可以令港人更了解日本文化，並留下深刻印象。通過超絕難度の大技巨挑戰的客人，可獲得相對應的獎賞，盡享燒肉以外的樂趣！

挑戰日期：9月24日至10月2日

挑戰次數：每人三回

挑戰獎賞：

十連全中：全單半額！

八－九連全中：20% OFF

七－六連全中：15 % OFF

五－四連全中：10% OFF

三連或以下全中：限定日本製紀念品一份

【日本黒毛和牛焼肉 牛太 Japanese Wagyu Yakiniku GYUTA】

地址：沙田馬鞍山鞍祿街18號新港城中心3樓3229-30號舖

電話：2425 0755

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責任編緝：蕭雅文