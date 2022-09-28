【4區污水陽性】何文田君頤峰及九龍城帝庭豪園等屋苑　當局派21萬快速測試套裝

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政府今日（28日）表示，油尖旺區、南區、九龍城區及屯門區污水檢測結果呈陽性和病毒量相對較高，房屋署及當區的民政事務處將會陸續向以下地點的居民、在地工作清潔員工和物業管理員工派發合共約21萬個快速抗原測試包，供他們自行檢測，以輔助識別感染者。



快速測試



油尖旺區 — 君頤峰、帝庭園、大利樓、利奧坊．凱岸、利奧坊．曉岸、利奧坊．曦岸、傲寓、奧城．西岸、永發大樓、福祥樓、福群樓及興旺大廈

南區 — 馬坑邨、石排灣邨、醇廬、Good Cheer Villa、黃麻角道6-8號、赤柱灘道6號、龍欣苑、龍德苑、漁光邨及崇文街與西安街附近一帶住宅 （按附件）

九龍城區 — 馬頭圍邨、傲雲峰、欣榮花園、帝庭豪園及宋皇臺道與馬頭涌道附近一帶住宅（按附件）

屯門區 — 和平新村、鍾屋村、屯門市廣場、屯門時代廣場、新都大廈、華都花園及錦華花園

以快速抗原測試首次取得陽性結果的人士可透過「2019冠狀病毒快速抗原測試陽性結果人士申報系統」網上平台申報。若市民使用網上平台有困難，可致電183 6119自動系統登記身分證明文件及電話號碼。衞生署衞生防護中心會於稍後聯絡有關人士，以完成申報程序。

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責任編輯：余思嵐