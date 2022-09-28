  • 30°C
香港時間 : 2022928日 (週三) 17:47
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 香港小姐2022 濕疹過敏大全 李啟言 超市大搜查 飯戲攻心 MIRROR演唱會 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【童樂居案】立法會委員會今日視察童樂居　了解重整架構後運作

政治 16:43 2022/09/28

分享：

分享：

熱門 香港小姐2022 濕疹過敏大全 李啟言 超市大搜查 飯戲攻心 MIRROR演唱會 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩

童樂居去年被揭發逾30名職員涉嫌虐兒，被虐兒童超過30人，保護兒童會之後重整架構。（經濟日報資料圖片）

保護兒童會童樂居去年被揭虐兒案，至今累計逾30名職員被起訴。立法會福利事務委員會今日到童樂居視察，了解重整架構後的運作，有議員建議利用人工智能加強監察員工，亦有議員促請政府盡快立法強制舉報虐兒事件。

委員會主席陳恒鑌和多名委員，今日在保護兒童會主席夏穆、總幹事周舜宜陪同下，到童樂居視察現時運作情況，並了解童樂居服務重整計劃。

陳恒鑌表示：「看到童樂居在新管理層，以及新更表、新的人手比例、新的運作模式情況下，這半年暫時看到運作暢順。」

「我們今日不是要來『捉蟲』或找出甚麼問題，反而我們希望了解他們整個運作為主。」他又指，「（今次視察）主要都是以了解運作，及向他們問一些我們可能以前沒有來現場看是不知道的，如哪些地方有閉路電視、哪些地方發生了問題，及小朋友的照顧環境如何。」

他又認為：「例如100人的照顧，是否一個機構可以照顧，還是需要其他模式，例如分細些照顧，相信往後值得探討。」

實政圓桌立法會議員田北辰則建議，利用人工智能加強監察員工。他表示：「以前（管理層）角色很被動，出了事才找人來看，才改變條件，到今日採取主動。現在久不久翻看（閉路電視），我們提及用人工智能，如果用人工智能幫忙監察閉路電視，是將來大勢所趨，但現在還未可以，他說仍在研究中。」

另外，有議員則促請政府，盡快就強制舉報虐兒完成立法，避免再發生同類事件。

童樂居去年被揭發逾30名職員涉嫌虐兒，被虐兒童超過30人。獨立檢討委員會報告批評，童樂居在監管、培訓多方面均有不足，例如並無監督工作員的表現、無定期審查閉路電視紀錄，又形容互相監督制度崩壞等。保護兒童會之後重整架構，包括替換管理層，並改變運作模式、前線人員當值安排等。

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：胡偉明

相關文章

【童樂居事件】嘆巡查制度不足夠　孫玉菡：一定要改善整個制度
08:03 2022/08/22
【童樂居事件】嘆巡查制度不足夠　孫玉菡：一定要改善整個制度
【童樂居案】21人加控至222控罪轉介區院處理　其中1人被加控至54項控罪
17:09 2022/09/16
【童樂居案】21人加控至222控罪轉介區院處理　其中1人被加控至54項控罪

你可能感興趣

【童樂居事件】嘆巡查制度不足夠　孫玉菡：一定要改善整個制度
08:03 2022/08/22
【童樂居事件】嘆巡查制度不足夠　孫玉菡：一定要改善整個制度
【童樂居案】21人加控至222控罪轉介區院處理　其中1人被加控至54項控罪
17:09 2022/09/16
【童樂居案】21人加控至222控罪轉介區院處理　其中1人被加控至54項控罪
陳恒鑌 虐兒 田北辰 立法會 政治

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【家庭移民】一家三口移民英國老公臨陣退縮　港媽憂獨力湊6歲仔僅有一年生活費
17:15 2022/09/27
【家庭移民】一家三口移民英國老公臨陣退縮　港媽憂獨力湊6歲仔僅有一年生活費
【AV天王】43歲男優清水健再度婚姻失敗　太太宣布離婚：尊重他面對工作的態度
15:09 2022/09/27
【AV天王】43歲男優清水健再度婚姻失敗　太太宣布離婚：尊重他面對工作的態度
【香港小姐】烏克蘭小三貼床照回應馬清揚離婚　錢慧儀歷盡家庭+婚姻風波一度崩潰
今日 10:52
【香港小姐】烏克蘭小三貼床照回應馬清揚離婚　錢慧儀歷盡家庭+婚姻風波一度崩潰