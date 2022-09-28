【童樂居案】立法會委員會今日視察童樂居　了解重整架構後運作

▲ 童樂居去年被揭發逾30名職員涉嫌虐兒，被虐兒童超過30人，保護兒童會之後重整架構。（經濟日報資料圖片）

保護兒童會童樂居去年被揭虐兒案，至今累計逾30名職員被起訴。立法會福利事務委員會今日到童樂居視察，了解重整架構後的運作，有議員建議利用人工智能加強監察員工，亦有議員促請政府盡快立法強制舉報虐兒事件。

委員會主席陳恒鑌和多名委員，今日在保護兒童會主席夏穆、總幹事周舜宜陪同下，到童樂居視察現時運作情況，並了解童樂居服務重整計劃。

陳恒鑌表示：「看到童樂居在新管理層，以及新更表、新的人手比例、新的運作模式情況下，這半年暫時看到運作暢順。」

「我們今日不是要來『捉蟲』或找出甚麼問題，反而我們希望了解他們整個運作為主。」他又指，「（今次視察）主要都是以了解運作，及向他們問一些我們可能以前沒有來現場看是不知道的，如哪些地方有閉路電視、哪些地方發生了問題，及小朋友的照顧環境如何。」

他又認為：「例如100人的照顧，是否一個機構可以照顧，還是需要其他模式，例如分細些照顧，相信往後值得探討。」

實政圓桌立法會議員田北辰則建議，利用人工智能加強監察員工。他表示：「以前（管理層）角色很被動，出了事才找人來看，才改變條件，到今日採取主動。現在久不久翻看（閉路電視），我們提及用人工智能，如果用人工智能幫忙監察閉路電視，是將來大勢所趨，但現在還未可以，他說仍在研究中。」

另外，有議員則促請政府，盡快就強制舉報虐兒完成立法，避免再發生同類事件。

童樂居去年被揭發逾30名職員涉嫌虐兒，被虐兒童超過30人。獨立檢討委員會報告批評，童樂居在監管、培訓多方面均有不足，例如並無監督工作員的表現、無定期審查閉路電視紀錄，又形容互相監督制度崩壞等。保護兒童會之後重整架構，包括替換管理層，並改變運作模式、前線人員當值安排等。

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責任編輯：胡偉明