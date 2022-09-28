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【動土典禮】教大興建新教學大樓　樓高8層料3年後落成

社會 16:41 2022/09/28

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教大興建新教學大樓，8層高料3年後落成。（教大提供）

香港教育大學今日（28日）在大埔校園為新教學大樓舉行動土典禮，標誌工程正式啟動，新教學大樓配備多媒體設備的教室與演講廳，包括一個可容納400人的多功能大演講廳，預計於三年後落成。

教大指，新教學大樓樓高8層，淨作業樓面面積達7,600平方米，配有完善的教研設施，包括一個可容納400人的多功能大演講廳、配備多媒體設備的教室與演講廳、實驗室和輔助研究空間，以及學習共享空間等。新大樓預計於3年後落成，將有助應對科技應用日趨普及對教學的不同要求。

校董會主席黃友嘉致辭時感謝各方的鼎力支持，令項目得以順利開展，「是次興建新教學大樓，正好為大學發展注入全新動力。新大樓將成為校園的另一新地標，讓教職員與學生聚首一堂，積極投入各類教研活動。」

新教學大樓項目是大埔校園自1997年啟用以來，首項大型校園發展工程。新大樓將提供額外的教研空間，以應付不斷增長的學生人數及研究活動，尤其是對新學科的研究需求。

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責任編輯：李榮忠

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