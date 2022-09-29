【尖子透視】疫下停課自修英國高考摘5科A*　港17歲男生中五直升劍橋大學

▲ 在疫情停課期間，就讀中四的Nathan已決定以劍橋大學的自然科學學系為目標，自學準備英國高考GCE A Level，最終拿下3科理科和兩科數學全A*的佳績，由中五直接跳升大學。

自小要贏在起跑線，小朋友講求天資、勤力好學之餘，也要懂得門路。就如17歲的伍亮恆（Nathan），他剛到英國的劍橋大學修讀自然科學學士，笑說多得過去幾年在香港資優教育學苑參加不少課程和計劃，在發掘興趣和才能的同時，更懂得提早為升學作打算，順利入讀心儀大學。

學生學習漸趨多元化，除了在學校課程外，也可另闢途徑，就如香港資優教育學苑舉辦的不少課程和活動，自小對科學感興趣的Nathan也是學員之一。他曾參加國際初中科學奧林匹克、「破解保險箱」等國際性科學比賽。

同時亦透過學苑得到不少校外學習機會，如為期兩年的師徒計劃，讓他有機會跟隨擔任導師的香港大學生物醫學科學院副教授馬桂宜博士踏入研究室，開闊眼界之餘，更肯定自己對癌症方面研究甚有興趣。

最新影片推介：

全憑努力 興趣主導

Nathan的前途一片光明，背後全是努力和付出。在疫情停課期間，身為中四學生的他已決定以劍橋大學的自然科學學系為目標，自學準備英國高考GCE A Level，最終拿下3科理科和兩科數學全A*的佳績，由中五直接跳升大學。

▲ Nathan認為以興趣為主導的學習，更能事半功倍。(湯致遠攝)

「不知自己IQ多少，我真的不覺得自己是天才，全靠自己的努力。從小也多得父母給我很多學習機會，以興趣主導。」Nathan在中學時已不斷衝出舒適區，作出不少大膽嘗試，如中三時獲選大型國際科學比賽IJSO的香港代表。「考的是中學範圍的課程和知識，我越級挑戰，要讀好多書，當時都幾辛苦，但學到的東西都好有趣，收穫好豐富。」他直言過程艱辛卻享受其中，只因對科學是真正感興趣。「最緊要自己開心，不是被迫，每個學習機會都是主動要求，是自己想要才去做。」

學會取捨 找出平衡

面對不同的活動和比賽，Nathan學會了取捨。「追求理想，真的要有些犧牲，取捨是必要，自己慢慢找出平衡。」他的興趣廣泛，喜歡鋼琴、作曲、國畫，又熱愛科學。「每個過程都是很好的學習機會，小時候好喜歡圍棋，會去參加比賽，後來對科學投放的時間比較多，慢慢懂得取捨後，便放棄了圍棋。」

▲ Nathan參加香港資優學苑舉辦的師徒計劃，跟隨香港大學生物醫學科學院副教授馬桂宜博士學習。(被訪者提供圖片)

當他決定報讀外國大學的一刻，壓力更是倍增，此時他總會想起來自Robert Frost的一首詩歌《The Road Not Taken》。「大意是有兩條路可行，而你選那條路不太容易行，但最後看到的風景又會不一樣。」此詩歌也成了他不斷鞭策自己進步的信念。「十幾歲中學生可以過得悠閒舒服，但我選擇了要做特別的事，付出會特別多，自然跟別人不一樣。」

主動爭取 學以致用

凡事都要主動出擊，Nathan早就學會要主動爭取，如得知去年有香港學生參加了美國麻省理工學院的著名科研活動（Research Science Institute），他便積極為報名作準備。「我提交好多學術成績，包括曾參加的研究、對科研的看法和期望等等，這些準備工夫花了一個月，寫了足足40頁的資料。在寫的過程中也講出自己做癌症研究的因由，或是對哪部分研究特別感興趣，更肯定了未來的方向。」他成了參加這計劃唯一的香港學生，在剛過去的暑假於麻省理工學院進行了6周的課程，參與研究跟癌症相關的課題，從中體驗了做科研的細節和過程。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

在經歷了不同的活動和實習後，Nathan慶幸得到不少恩師的指點。「他們不會認為我只是中學生，願意跟我分享他們的研究。從中更確切感受到研究對社會好有影響，可以用科研成果去貢獻社會。」學以致用，幫助更多的人成了他的志向和夢想。

最有興趣是生物，特別是生物醫學，希望我做出來的研究，可以直接改善或幫助癌症病人，非常有意義。

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T

記者︰劉妙賢