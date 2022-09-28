【AI抄牌】中環皇后大道中及觀塘開源道試用自動抄牌系統　料6個月內完成測試工作

▲ (新聞處提供)

運輸署今日（28日）表示，署方正與警方合作在中環皇后大道中及觀塘開源道的兩個路段，測試自動交通執法系統，自動交通執法系統測試工作預計在6個月內完成，適時與警方檢討系統的成效，並探討自動交通執法的未來路向。

署方指，現時中環雪廠街至畢打街的皇后大道中一帶已實施一系列交通管理措施，包括全日「不准停車」限制區、部分時段或部分車輛的「不准停車」限制區、黃色方格路口和交通燈控制的黃條過路處，可是卻有車輛經常在上址違例停泊，導致皇后大道中出現交通樽頸並引致交通擠塞。

另外，開源道近觀塘道迴旋處亦由於有車輛停泊在全日「不准停車」限制區而導致開源道擠塞，甚至影響迴旋處、觀塘道及協和街的交通。

系統的閉路電視及相關設備會安裝於以下3個設有不准停車限制區的地點

皇后大道中近畢打街（已完成安裝工程）

皇后大道中近雪廠街（已完成安裝工程）

開源道近觀塘道迴旋處（於10月完成安裝工程）

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責任編輯：余思嵐