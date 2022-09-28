【偉大媽媽】新抱子宮被切無法生育　56歲奶奶當代孕：懷上兒子的女兒

▲ 宮被切新抱無法生育，56歲奶奶自告奮勇當代孕。

母愛究竟可以有幾偉大? 美國有一位56歲婦人為了完成兒子與媳婦組織大家庭的願望，竟不惜冒著高齡產子的風險，成為2人的代母，並將他們早前的冷凍胚胎植入自己的子宮內，最終成功懷上了「孫女」。

綜合外媒報道，來自美國猶他州聖喬治的32歲兒子Jeff Hauck與其30歲妻子Cambria一直有一個大家庭夢想，為此一直努力多年，6年前更進行人工受孕，好不容易才誕下兩對雙胞胎，分別是3歲的雙胞胎女兒和11個月大的雙胞胎兒子。惟太太產下4子後，由於子宮已受了巨大創傷需手術切除，自此亦無法懷孕。

傑夫的56歲母親Nancy Hauck，眼見媳婦與兒子一直仍然想再增家庭成員，又打算為早前留下的冷凍胚胎尋找代母，自己於是便毛遂自薦起來。她其後回憶當時情況:

我同我兒子表示我這個決定後，他隨即淚流滿面，並為此感震驚。儘管我沒有即時將這決定告訴丈夫，但他其後亦相當支持。

原本Nancy仍擔心代孕計劃會因自己的高齡受到阻礙，豈料，醫生亦認為可以一試。她其後遂於2022年1月開始接受為期12週的賀爾蒙療程，每天都必須注射激素到自己身體裡，並於2月接受手術，將受精胚胎移植到自己的子宮內，5月時更成功的知喜訊，成功懷有自己的「孫女」，預產期則為今年11月5日。問及懷孕的心情時，Nancy坦言

我覺得非常不可思義為我兒子代孕，我認為是好難得，我從沒有想過這樣做，但我非常高興可以懷有我兒子的女兒。

為了報答Nancy的付出，Jeff及Cambria除了經常陪同出入、覆診外，亦會盡量包辦家中大小雜務，煮她愛吃的飯菜及經常為她按摩腳部，以紓緩懷孕時的不適。

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責任編輯：羅嘉欣