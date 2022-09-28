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【疫苗接種】2名2歲幼童打科興後面部肌肉無力　2名青少年懷疑心肌炎

社會 16:51 2022/09/28

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衞生署今日（28日）公布最新疫苗接種監測更新，截至9月25日晚上11時59分的過去一星期，衞生署共接獲25宗涉及曾經接種新冠疫苗人士的異常事件報告，當中並沒有醫管局呈報涉及曾經於離世前14日內接種疫苗人士及與接種疫苗有潛在關聯的死亡個案。

衞生署接獲2宗涉及3至15歲青少年在接種新冠疫苗後出現懷疑心肌炎或心包炎的報告，個案分別涉及一名9歲男童和一名15歲男子，他們分別在接種科興疫苗及復必泰疫苗後兩日內出現胸痛，情況穩定。

另外，衞生署接獲兩宗涉及3歲以下兒童接種新冠疫苗後的異常事件報告，個案涉及一名2歲男童和一名2歲女童，他們均在接種科興疫苗後出現面部肌肉無力，情況穩定。

截至9月25日晚上8時，本港市民合共接種了約1,934萬劑新冠疫苗。已接種最少一劑疫苗的市民約686萬名，當中包括94.8%的12歲或以上人口。衞生署共接獲7,945宗異常事件報告（佔疫苗接種總劑量的0.04%）。就涉及接種疫苗人士的死亡個案，包括120宗涉及曾經於離世前14日內接種疫苗（佔疫苗接種總劑量的0.0006%），沒有死亡個案顯示與接種疫苗有關聯。

至今，新冠疫苗臨床事件評估專家委員會已總結97宗死亡個案與疫苗接種沒有因果關係，一宗個案未能確立與疫苗接種有因果關係，初步認為11宗個案與疫苗接種沒有關聯，其餘11宗個案仍待更多資料以作評估。專家委員會認為至今並未發現不尋常的現象，會繼續密切監察有關情況並收集數據作評估。

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責任編輯：李榮忠

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