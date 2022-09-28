【移民潮】新學年勁減63班小一及至少減22班中一　學界促政府交代「軟著陸」時間表

▲ 教育局公布，公營小學共減少14班小一。（資料圖片）

移民潮下中小學「縮班潮」未止，繼早前統計9月核准開班數已減49班小一，教育局昨公布9月「數人頭」後，公營學校再減14班小一，即合共大減約63班小一，超去年50多班跌幅；中學亦減少22班中一，減幅較去年同期多近2倍。津貼小學議會主席胡豔芬形容移民潮影響整個小學業界流動，唯一慶幸無學校「被殺校」；有中學校長提倡在疫情復常前凍結班級結構，中學校長會冀政府解釋「軟着陸」目標詳情及時間表。

開學「數人頭」 公營小一再減14班

教育局每年9月開學後，會透過電子系統及到個別學校實地「數人頭」（即點算實際在學人數）。教育局表示，相對4至5月批核的2022/23學年總班數，公營小學共減少14班小一。本報早前按月初出版的《小學概覽》統計，全港小學大減70班小一，若只計官津校「淨減」49班小一；數人頭更進一步縮減14班小一，即合共減少63班小一。

教育局解釋，學校核准班數受多項因素影響，數字調整往往反映適齡學童人口整體變化及學生人口流動情況，學童人口「移入或移出本港」，以及搬遷、家長選擇（包括從公營學校轉到直資或私立／國際學校就讀）等都是影響因素。

胡豔芬表示，已預期會減班，形容移民潮影響整個小學業界流動，或有不少學生「上移」至直資、私立學校的空缺，導致官津校要減班，希望教育局在全港一致推行小班教學。

公營中學數人頭後亦減少22班中一，較去年同期減8班，多出14班。局方今已發信通知所有須調整本學年班級結構及教職員編制的學校。

去年已有兩間中學只開1班中一，其中明愛柴灣馬登基金中學今年起已停辦中一，成津中「第一滴血」。中學校長會主席連鎮邦稱暫未獲悉有中學減剩1班中一，而該會本月中提交施政報告建議，已提出善用學童人口下降機遇發展優質教育，他建議新政府運用「新思維」，例如按區本情況，彈性減少每班派位人數。他亦指，除中一以外，其他年級也出現縮班情況，希望當局盡快商議「軟着陸」具體詳情及時間表，讓政府以至及學界都能夠及早準備，「唔係今日發現少22班，學校又要張羅」。

移民潮礙學界流動 倡疫下凍結班級結構

本身是中學校長的直資學校議會主席陳狄安表示，希望教育局推出「更軟着陸」的方法，強調教育需時浸淫，「唔係今日閂咗，聽日開返嘅活動」，提及隨着出入境限制放寬，移民海外的家長或會考慮安排子女回流讀書，而且日後內地通關，內地學童或會來港上課，盼當局先凍結班級結構，「起碼整個疫情正式結束先去諗。」

教育局重申，面對學生人口「結構性」下跌問題，會與學界商討，研究鞏固及整合學校資源，並鼓勵業界及早規劃，以「軟着陸」為目標，應對學生人口下降影響。

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責任編輯：馮琪雅