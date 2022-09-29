【中醫戒口】傷風感冒要戒雞腳痛忌食糯米？　中醫剖析戒口食補養生迷思

▲ 陳醫師指感冒傷風屬於外邪引起，而雞屬溫補之品，如果外邪未清，感冒未痊癒時進補，便會「留邪」在內，難以完全康復。（iStock圖片）

每當傷風咳看醫生，西醫總說沒有戒口這回事，中醫卻認為生冷煎炸要戒掉，完全相反的指引確實令人疑惑。以下由註冊中醫師陳翠萍解說，從中醫角度理解戒口之說。

飲食的最根本作用是維生，在中醫角度則可透過飲食來養生，即「食養」和「食補」，達致營養身體，以保持或增進健康。正如漢代《金匱要略．禽獸魚蟲禁忌並治第二十四》提及的「所食之味，有與病相宜，有與身為害，若得宜則補體，害則成疾。」合適的飲食可治病養生，便是食養或食療；不適合的飲食就要避免，就是常聽到的「戒口」。如脾胃虛寒、腹瀉患者不宜食用生冷食物；脾濕或痰濕患者要避免煎炸等油膩食物；哮喘及皮膚等病患者要遠離蕎麥、豆芽、鵝肉等發物。

感冒傷風要戒雞

陳翠萍醫師指身體機能失去平衡，或是罹患疾病的原因，無一不是陰陽失調之故，而對飲食的宜忌，也可從陰陽平衡方面作為出發點。最常聽人提及是感冒傷風不能食雞，陳醫師指感冒傷風屬於外邪引起，而雞屬溫補之品，如果外邪未清，感冒未痊癒時進補，便會「留邪」在內，難以完全康復。

有不少癌症患者對飲食都有各種迷思，有些甚至會極端戒口，陳醫師強調癌症病人的食譜要比常人闊一點，著重優質飲食，多吃有益的食物。腫瘤病人可以根據體質、所屬病證的不同階段而配搭不同食療。

▲ 感冒傷風是由外邪引起，此時不宜食雞，免得「留邪」在內，難以完全康復。(iStock圖片)

中醫向來強調辨證施食和戒口，即使重症如癌症患者亦毋須戒掉食雞。雞味甘，性溫，歸脾胃二經，雞肉可補五臟六腑，養血益氣。間中食用雞肉甚至有利健康，但在煮食時先把雞皮和脂肪除掉，亦可挑選無激素的母雞，食用時更加安心。

女性養生要戒生冷

女生從小被告誡要戒食生冷食物，甚至凍飲也要盡量避免，全因女性先天身體結構的關係。陳醫師指女性的一生與血有著不解之緣，月經及懷孕時期更需要一個暖暖的身體和子宮，保持血氣充足，然而長期喝凍飲、食生冷會容易削弱消化能力和損害脾胃，加重體內濕氣，影響五臟六腑的陽氣和氣血運行。陽氣及血氣不足容易引起月經失調和痛經等症狀，所以女性戒生冷對養生有很大裨益。

腳痛不能食糯米

隨著年長，身體機能漸退化，難免出現腳痛膝痛，老一輩總告誡不能食糯米，免得加重痛楚。陳醫師提醒在戒口前先要分清腳痛是否由筋骨受傷所致，患處會出現局部紅腫瘀痛和發熱，這時候需要疏利血脈、舒筋消腫。皆因糯米味甘性溫，日常適當食用有溫補的作用，但在腳痛即熱證時食溫補的糯米，猶如火上添油，只會適得其反，難以消腫。

▲ 參茸海味各有其獨特功效，進補要視乎各人身體所需而服用，用得對時才是補藥。(iStock圖片)

補品亂食危及健康

華人喜歡以食療進補，特別是矜貴的參茸海味，陳醫師強調每種食材都有其獨特功效，進補要視乎各人身體所需而服用，補品用得對時就是補藥，錯食了就是毒藥，小心不合適或過量進補而影響健康。

曾有一位小學生家長覺得孩子長不高、臉色又不好，便常以燕窩鮑魚來為小孩進補，效果卻不似預期。陳醫師指在中醫理論裏，孩子脾胃仍未成熟，每天給予大量難以消化的參茸海味，只會把脾胃滯壞，不能吸收，建議家長暫停所有進補，改為健脾清淡、有營養的飲食，孩子的身體狀況才慢慢改善。

陳醫師指在進補時，先要熟知自身體質和身體狀況，才能確切得到「食補」之功效。常見的人參、鹿茸等，前者可補五臟安神，補氣生津；後者則有益血助陽，生精補髓，最適合陽虛怕冷的人士適當服用，但兩者對高血壓患者卻是禁忌。皆因高血壓患者多有陰虛陽亢之徵，不宜食用這些養陽的補品，反而應多食蔬菜、水果等清淡食物。

▲ 註冊中醫師陳翠萍指，對飲食的宜與忌，是從陰陽平衡方面為出發點。(被訪者提供圖片)

對比之下，補腎益精、養血潤燥、含有豐富蛋白質的海參較為平易近人，一般人都適合食用，特別是經常腰痠乏力、形體消瘦之人士。不過腎功能特別差的人士要小心，因為蛋白質的代謝產物是經腎臟排出於體外，過多的蛋白質會對腎帶來更大的負擔。

陳醫師認為不用太過緊張戒口，平日只要飲食清淡，分量適中，「食錯嘢」的機會很微。中醫更著重「調情志、適寒溫、善作息」，保持情緒舒暢、生活作息和飲食規律，加上適當運動，持之以恒，才是保持健康的關鍵。

記者：劉妙賢

