【刑毁判囚】涉警總外塗鴉警徽　地盤工認罪判囚2個月

▲ 地盤工涉警總外塗鴉警徽被判囚2個月。資料圖片

26歲地盤工涉於2019年6月，示威者包圍灣仔警察總部時塗鴉警總外的閉路電視鏡頭及警徽，事隔近3年，今年6月被控1項刑事損壞罪，早前於東區裁判法院認罪，今（28日）被判監2個月。裁判官判刑時指，事件涉及警隊財產，包括警隊的標誌，案情有一定嚴重性，即時監禁是無可避免。

裁判官判刑時指，本案背景涉及2019年社會事件，性質嚴重。在大型集結中，任何違法行為都有機會令人仿效。裁判官指，片段顯示被告的破壞行為非一次性，被告曾破壞警總外的閉路電視鏡頭，以及警隊徽章。

裁判官指，事件涉及警隊財產，包括警隊的標誌，案情有一定嚴重性，即時監禁是無可避免。裁判官指被告及早認罪，其代表律師亦主動撤銷被告保釋，反映被告願意接受法律後果。

裁判官指，被告為人勤奮，在案件延誤的近3年間開展更生計劃，修讀電工課程，考取相關執照，遂以4個半月作量刑起點，考慮被告認罪及案件延誤下，減刑至2個月。

被告梁建韜（26 歲，地盤工人），被控1項刑事損壞罪。控罪指，被告於2019年6月27日，在灣仔軍器廠街3號堅偉樓外，無合法辯解而損壞屬於香港警務處的財產，包括1組閉路電視鏡頭、2個警徽及1個警察牌匾。

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記者：梁錦麟