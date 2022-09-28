【著數優惠】嘉士伯「醇滑暢飲節」 精選12間食肆2小時暢飲放送  

醇滑暢飲節將於 10 月推出「醇滑暢飲節」，第一次進入大角咀12間地道人氣食肆，精選不同佐酒菜式作「醇滑招牌菜推介」，讓大家繼續體驗醇滑嘉士伯的「有滑滋味」。

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食客只需於10月指定星期四 (10月6日、13日及20日)及指定時段內(晚上6至10時)惠顧精選的12間大角咀地道食肆，包括文成記會所、有鑊氣-酸菜魚、金怡冰室私房菜、味夠串、重慶老巷、食雞WinnerWinner Chicken Dinner、骨煲皇．火鍋世家、晶輝飯店、新華記、煌極、新錦園大排檔及鶴旭。人均消費滿150元，全枱可暢飲2小時醇滑嘉士伯(每枱每人最多5枝；每枱只可以參與此優惠一次)。

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責任編緝：蕭雅文