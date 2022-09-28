【洗黑錢】海關拘38歲居公屋散工男　涉開空殼公司2年半洗黑錢3.7億元

香港海關昨日(27日)拘捕一名報稱做散工的男子，涉嫌利用多個銀行戶口洗黑錢達3.7億元。海關已安排凍結被捕人士名下合共約700萬元的銀行存款。

海關有組織罪案調查科財富調查課高級調查主任雷榮俊表示，今年中海關根據情報，鎖定一名本地男子，發現其背景和財務狀況與其個人和公司銀行帳戶內的大額可疑交易極不相稱，懷疑該人士利用本地銀行戶口將可疑資金轉移，涉嫌進行清洗黑錢活動。昨日海關於大圍隆亨邨拘捕一名報稱為散工工人的38歲本地男子，他涉嫌在2019年11月至2022年5月期間，在7間不同銀行開設15個銀行戶口，處理1,500宗可疑巨額交易，金額高達3.7億元。

調查發現，被捕男子在2019年底起，在4間不同銀行開設8個個人戶口，開戶後隨即進行頻繁的大額交易，最大一筆交易金額高達250萬元。被捕男子先從140個第三方戶口收取8,000萬元，再透過逾千宗交易，將款項轉帳至另外120個第三方戶口。

被捕男子又在2020年底開設空殼公司出任唯一董事，報稱從事家具及清潔用品貿易生意，但公司沒有實際業務，亦無報關及報稅紀錄。他一個月內3間銀行開設7個公司戶口，並在第三方空殼公司收取巨額匯款，一年收取2.9億元，再轉帳到其他戶口，最大筆交易達1,500萬元。

雷榮俊稱，被捕男子居住公屋單位、名下沒有任何物業，報稱散工工人，月入約1萬元，但涉案期間共處理3.7億元金額，資金流與個人背景極不符合，故懷疑他進行洗黑錢活動。海關已凍結被捕男子戶口內700萬元，初步相信男子未有受集團操控。

行動中海關人員檢取一部電腦、3部手提電話及一批公司文件和銀行結單，海關會循資金來源及流向繼續調查。

海關提醒市民，利用銀行戶口處理不明來歷款項，無論有否涉及金錢報酬，均有機會觸犯洗黑錢罪。根據《有組織及嚴重罪行條例》，任何人士如知道或有合理理由相信任何財產，不論全部或部分、直接或間接，代表任何人從可公訴罪行的得益，而仍然處理該財產，即屬犯罪。一經定罪，最高可被判罰款五百萬元及監禁十四年，而相關犯罪得益亦可被沒收。

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責任編輯：蘇文軒