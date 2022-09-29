【直資名校】聖士提反書院3億新大樓啟用　打造海景禮堂黑盒劇場暫不加學費

▲ 聖士提反書院耗資約3億的新大樓啟用，校長楊清指新大樓增加了學生的活動空間。

位於赤柱的直資名校聖士提反書院是全港最美校園之一，惟設施不敷應用，故2019年斥資約3億港元興建全新綜合教學大樓，今學年9月1日正式啟用。聖士提反書院校長楊清表示，新大樓除了打造出無敵海景大禮堂，並大大增加學生的活動空間，加強藝術及運動上發展。

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全新綜合教學大樓命名「尚善樓」，總建築面積為5,520平方米，設施包括學校大禮堂、黑盒劇場、露天劇場、室內健身中心、學生活動中心、露天劇場、12個新班房、獎盃陳列室、戶外真草運動場及跳遠跑道等。

海景大禮堂啟用 學生嘩嘩聲

校長楊清指出，學校不少設施老舊，當中原有的禮堂是與室內運動場共用，音響設備不佳，因此新大樓的核心是建設大禮堂，可容納多達1,000人，並以落地大玻璃設計可眺望全海景。

▲ 全新大禮堂坐擁無敵海景，學生看到「嘩嘩聲」！（學校提供相片）

楊校長憶述開學當日首度拉開窗簾時，全個禮堂的學生都看到「嘩嘩聲」，非常驚喜！而舊禮堂將會專注做室內運動場，讓學生打籃球、排球，並可擺放室內划艇、單車等設備。

黑盒劇場增加藝術發展空間

聖士提反以戲劇及音樂聞名，因此新大樓特別打造全新黑盒劇場，讓學生在藝術方面有更多機會發揮。本身也喜歡藝術的楊校長稱，黑盒劇場設有100個可收放的座位，為學生提供一個完善的表演及排練場地，大大增加學生在音樂、話劇及舞蹈上的發展空間。

▲ 黑盒劇場設有100個可收放的座位。（學校提供相片）

楊清校長︰希望宿生多做gym

至於運動方面，新大樓增設室內健身中心，放置大量健身器材。楊校長特別希望宿生不要只顧在宿舍內打機，多到健身室做gym，增強體魄。而戶外真草運動場及跳遠跑道則可供田徑隊訓練，以及上體育課之用，學生在課餘時間亦可以跑步散心。楊校長指學校附近常有野豬出沒，甚至進入校園，所以運動場加設矮欄，以防野豬闖入。

此外，新大樓亦加設12間課室，供中四至中六學生上課，也方便分小組，例如中文科6班會分拆9個小組，在不同課室上課。而師生又可到學生活動中心舉行會議、活動及作排練用途等。楊校長指學校一眾學生組織如今都有地方落腳。

學生會、各社及家教會等都各有房間擺放物資，以前只是放儲物櫃；老師又可以book房搞活動，大家都很開心有更多活動空間。

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楊校長欣喜新大樓趕及明年120周年校慶前落成，而7月學校將會舉辦一場大型音樂劇，由學生負責寫劇本及作曲等，學生可以多加利用新大樓的設施，好好為校慶準備。

明年審視學費 盼新大樓吸引新生

新大樓耗資約3億港元，部分經費由校友及家長捐贈。本學年即使新大樓落成，學校仍未有加學費，全年學費維持$72,000，國際IB課程（中五至中六）則收$105,500。

▲ 楊清校長希望新大樓能吸引更多學生報讀該校。（學校提供相片）

楊校長坦言，近年因疫情等因素凍結學費，未如有其他直資學校加費。不過，大樓落成後增加了維修及清潔費用等，故明年再審視是否有加學費需要。而有經濟需要的學生可以申請學費減免，有關申請手續將於10月舉行的中一入學講座上說明。

本港移民潮引發多間學校大量學生流失，聖士提反也不例外，去年全校近一成學生退學移民了，但同時錄取50名插班生，比往年約20名多。楊校長希望新大樓能吸引更多學生報讀該校，她指有家長參觀新大樓後盛讚「加學費都抵」！楊校長又言赤柱人口少，附近設施不足，學校對附近居民有一定吸引力。

聖士提反書院即日起接受2023-24學年的中一新生網上申請，10月更將舉辦兩場中一入學講座及校園遊，包括參觀新大樓，邀請小六生及其家長參加，現已接受報名，詳情即睇【下一頁】。

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記者︰林綺玲