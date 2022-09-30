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Kärcher屯門Pop-Up Store開幕　體驗FC 7洗地機超強潔力

特約 15:00 2022/09/30

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熱門 香港小姐2022 濕疹過敏大全 李啟言 超市大搜查 飯戲攻心 MIRROR演唱會 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩

疫情期間，大家特別注意家居清潔。為保持衛生舒適的家居，每天下班後回家基本也要吸塵和拖地，費時費力。所以一款集多功能於一身的清潔家電就能成為好幫手! Kärcher德國高潔全新的FC 7無線智能洗地機，一次過洗、拖、掃，輕鬆潔淨地板，省時省力，最適合繁忙的都市人。最近Kärcher更於屯門開設Pop-Up Store，讓大家親身體驗FC 7洗地機的超強潔力，一同打開家居潔潔新世界的大門。

全新Pop-Up Store展示最佳智能清潔家電

Kärcher於1935年由工程師Alfred Kärcher創辦，至今已有87年歷史，是著名的清潔品牌。Alfred Kärcher更是歐洲首位發明高壓清洗機，時之今日，Kärcher在全球78個國家設立了150間子公司，擁有超過14,400名員工，申請專利超過1,200多個。為了讓更多香港人認識到Kärcher的產品，早前便於屯門開設第二間Pop-Up Store，展出熱門的家用及戶外清潔設備，除王牌蒸氣清洗機系列外，更有最新推出的FC 7無線智能洗地機，希望讓大家即場試用產品效果，將最好的清潔家電帶到每一個家庭。

市面上一般洗地機均無法清潔床下或梳化底，FC 7洗地機的手柄設計就能以水平角度放置，輕易深入清潔床底或梳化底位置。

3合1洗、拖、掃 手感僅重1kg輕鬆潔淨家居

這部全新的FC 7無線智能洗地機榮獲IF2021設計大獎及2021紅點設計獎，備有逆向的四驅滾筒，同時能濕擦地面，清除難纏的毛髮、灰塵等污垢。一機做到多種乾濕去垢，一次過洗、拖、掃清潔地板。其低重心設計，輕盈易控，手感重量僅1KG，不費吹灰之力便能輕鬆清潔。滾筒的轉速高達每分鐘530轉，能夠深入地清潔地面縫隙和邊角位置，加上雙側貼邊設計，清潔零死角。

與傳統拖地相比，洗地機清潔度高出20%，而且電池續航力達45分鐘，配合400ml淨水箱容量，足以清潔約135m2的地板。清潔後的地面2分鐘即可速乾，亦不會殘留水漬。洗地機設有自潔功能，清潔時會將污垢收集進污水箱內，不斷供應清水，每秒都是用乾淨的水拖地。完成後，將洗地機放在底座上開啟自動清潔模式，只需2分鐘即可將滾筒清潔乾淨。

10月限時優惠　75折選購FC 7洗地機

大家記得到屯門Pop-Up Store親身試用及了解更多FC 7無線智能洗地機的功能，同時於10月1日至6日期間，更推出限時優惠折扣，於Pop-Up Store選購FC 7無線智能洗地機（原價HK$5,300）即減HK$1,000，更送兩套滾輪（價值$556），約以75折購買最新的家居清潔好幫手。

Kärcher屯門Pop-Up Store
地址︰新界屯門屯龍街1號錦華花園K - Point 2樓4 號
電話︰2357 5863
了解更多︰karcher.hk

（特約）

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