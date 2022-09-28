【非禮罪成】涉校內拉扯及非禮女生　港大博士研究生罪成候判

▲ 港大博士研究生涉校內非禮女生罪成，還押候判。資料圖片

港大機械工程系男博士研究生涉於校內拉扯女學生的手，及於扶手電梯觸摸其臀部。涉案博士研究生早前於東區裁判法院否認非禮罪及普通襲擊罪，今（28日）被裁定兩罪罪成。裁判官判決時指，本案案情嚴重，被告先襲擊事主繼而非禮，或會被判處監禁，被告還押至10月12日判刑，以候社會服務令報告。

代表律師求情指，被告在內地就讀學士及碩士，曾考獲國家獎學金，排除萬難來港攻讀博士，被告亦擁有23項專利。代表律師另引述被告求情信指，港大將於被告定罪後召開紀律聆訊，被告或因此被開除。

裁判官裁決時指，就普通襲擊罪而言，事主X作供平實，沒有隱瞞事發經過，大致符合閉路電視片段，屬誠實可靠證人。X早前供稱事發前已表明不想與被告作進一步交流，但片段拍得被告用手捉住X的手，使X極力掙扎。

裁判官指，相關片段拍得X多次「耍手」，被告絕對有意圖拉扯X，而非誤會X有意留下才拉她。裁判官認為被告沒有必要拉扯X，遂裁定襲擊罪成。

就非禮罪而言，裁判官指，雖然閉路電視拍不到非禮情形，但被告被拍下尾隨X使用扶手電梯，X亦明顯地拒絕被告，故接納X稱臀部被硬物碰到，再聽到被告稱想請她喝咖啡。警誡下被告亦承認右手碰了X的臀部，再問X是否願意喝咖啡，裁判官遂裁定非禮罪成。

裁判官指，本案案情嚴重，被告先襲擊X繼而非禮，或會判處監禁，還押被告至10月12日判刑，其間替被告索取社會服務令報告。

被告關偉鵬（28歲）被控1項猥褻侵犯罪及1項普通襲擊罪，控罪指他於2022年1月26日，在西環薄扶林道香港大學百周年校園LG層扶手電梯，猥褻侵犯女子X，以及在香港大學百週年校園近540室外走廊襲擊X。

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記者：梁錦麟