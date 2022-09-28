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【育兒心得】父母不需為孩子創造光芒  每個孩子都有發亮的時間  

育兒經 18:47 2022/09/28

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熱門 香港小姐2022 濕疹過敏大全 李啟言 超市大搜查 飯戲攻心 MIRROR演唱會 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩

父母不需為孩子創造光芒，每個孩子都有發亮的時間 。

我有一位在貧窮國家服務多年的好友，非常熱心幫助貧乏孩子，最近邀請他來跟我家青年分享，希望鼓勵我們的下一代關懷世界。

當晚，我的大兒子也有參與，聽罷好友分享，他回家後非常認真地對我們說：「今晚講的內容很好聽，叔叔的工作很有意義，這個世界真的是有很多需要，我都想暑假去那裏幫忙一個月。」

大兒子對我們說的這番話，何嘗不是很好聽呢？對我來說，樂於助人比彪炳成績更重要，讀書讀得好固然理想，但孩子的美德才是生命的真正光芒。

最新影片推介:

最近在GoKids的中秋活動，年青人表演了一齣短劇《每一個都很亮》。故事改編自日本童書，內容是一個非常簡單的道理，是每個孩子都有他們發亮的時間，惟時間各有不同。有些唱歌會發亮、有些幫助別人會發亮、有些很早發現自己的光輝，有些則有待時間去發掘。

不過，父母們都太緊張孩子的發亮時間，希望越早越好，或訓練他們發出世界對小孩要求的光芒，有時見到父母為孩子幼稚園面試預備的portfolio令我汗顏，為什麼一個年紀少少的人仔，需要那麼厚的履歷？

這些光輝是真實的嗎？還是父母為應付現實而堆砌的霓虹燈牌？還是………父母需要孩子為自己的過去發出曾經遺憾的光芒？

我家的客廳面向一大片窗，陽光在不同時間散發不同的光芒，有時在沒預料到的一刻，忽然一抹閃爍光輝穿透傾瀉，我總愛躺在溫暖的當下，沉浸在這極美麗耀眼的自然光彩中。

孩子的光輝也是如此，大兒子回家的一席話豈非是家中忽然出現的那一抹暖光，我才驚覺他如此善良!那天晚上，他非常耀眼！那天晚上，我們感到相當驕傲！

父母不需要為孩子創造光芒，他們根本就很亮，只要爸媽願意等待，那一抹光輝就會忽然驚喜地出現。

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撰文 : Esther Chu 我家孩子不上幼稚園

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