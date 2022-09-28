【中醫治療】逾8成新冠康復者治療半年後未達健康體質　部分人病徵有改善

▲ 逾8成新冠康復者治療半年後未達健康體質，部分人病徵有改善。（陳國峰攝）

本港持續2年多疫情確診人數達逾百萬人，染疫後遺症問題備受關注。醫管局聯同多間大學及中醫診所暨教研中心，跟進中醫對染疫者檢測陰性後仍出現病徵的治療成效，發現約3成人在治療後，分別於咳嗽、氣喘及乏力等主要症狀可以「斷尾」；不過有逾8成人在治療半年後，仍未達平和質，即健康體質。

醫管局自2020年4月開始推出「中醫門診特別診療服務」計劃（計劃），為新冠康復者提供最多10次免費中醫內科門診服務。局方聯同3間大學包括浸會大學、中文大學及香港大學，和7間中醫診所暨教研中心，在前年9月至去年12月期間，跟進計劃中150名新冠康復者的臨床數據，年齡介乎18至80多歲，主要屬51至70歲群組；研究未有設立對照組。

研究對象中，有7成人處於肺脾兩虛及/或氣陰兩虛，他們在確診期間，較多出現發熱、倦怠乏力、乾咳、肌肉或關節病，及頭痛等10大症狀。結果顯示，他們在中醫治療後，有28%至36%人分別於咳嗽、氣喘及乏力等主要症狀可以「斷尾」。

有肺活量方面，研究對象在接受治療前，約6%即約7人於6分鐘步行測試中達到標準，而在中醫治療半年後，達標比率增至15%，即多15人達標。對於有約85%人在治療後仍未達標，香港浸會大學協理副校長（中醫藥發展）卞兆祥回應指，肺活量只係其中一項指標，患者在整體病情上屬有改善。

而係肺阻塞風險方面，在治療前，有3成患者即45人處於高風險，而在治療3個月及半年後，15人情況有改善，即剩下30人仍處於有肺阻塞風險。整體而言，接受治療前，有12人處於平和質，即健康體質，接受中醫治療半年後，增多一倍人達健康體質，惟仍有84%人，即126人未達健康體質。

研究於第5波疫情前進行，卞兆祥坦言就中醫對感染Omicron患者的治療成效需再做分析，而且研究期間，兒童個案亦比較少。至於現時共有多少人出現新冠後遺症，卞兆祥亦指需要更多研究。

香港中文大學中醫學院院長林志秀形容中醫診療成果令人鼓舞。醫管局總行政經理（中醫）黃巧雲表示，現時每日中醫治診療位已由每日30至50個提升至每日1800個，亦有預留名額予長者。

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記者：鄧凱文