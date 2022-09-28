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【蛀牙惹禍】男子蛀牙不理會咳嗽發燒胸痛求醫　醫生從肺部抽出一樽膿液

健康 18:00 2022/09/28

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蛀牙問題不容忽視！泰國一名醫生近日分享一宗病例，一名53歲男患者因放任牙齒問題不管，竟引發嚴重疾病，不但低燒一周，醫生還從他的肺部抽出一樽1200c.c.膿液。

影片推介：

綜合泰媒報道，Vichaiyut醫院呼吸系統疾病專科醫生馬努（มนูญ ลีเชวงวงศ์）近日在facebook發文，分享其接手過的病例，一名53歲男患者因咳嗽、有痰，且發燒長達一周求醫，患者咳嗽時會右胸疼痛、牙齒和牙齦則沒有痛感，他本身無任何慢性疾病，亦不抽煙也不喝酒。

男患者到醫院時仍在低燒，肺部聽診發現有異音，驗血報告則顯示他的白血球指數高達1萬6030，正常範圍應介於4000到1萬之間，照肺部X光時還可以看到患者的右側肋膜腔有大量液體和凝塊。

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醫生隨後將引流管插入患者肺部，排出多達1200c.c.的黃色膿液且散發惡臭，化驗過後發現裏面含有革蘭氏陰性桿菌（Gram-negative bacilli）。

經過深入檢查，發現患者因為嚴重蛀牙導致牙根處有膿腫，最後一口氣拔掉9顆牙齒；幸經治療後有好轉。

該名醫生表示，希望透過這宗病例，警示每個人都要好好照顧口腔衛生與牙齒健康，

不要讓牙齒發炎、蛀牙，不要忽視牙齒問題，否則很可能會引發膿胸（Empyema Thoracis）。建議至少每6個月洗牙一次或到牙醫診所檢查。

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責任編輯：羅嘉欣

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