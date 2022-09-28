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【內地考DSE】考評局研究內地應考成績會否與港生分開計算　非所有與考學校自動為試場

社會 17:43 2022/09/28

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考評局秘書長魏向東。（梁偉榮攝）

內地港人子弟學校最快2024年可保送考生原校應考中學文憑試（DSE）。考評局秘書長魏向東今（28日）表示，有關措施不會早於2023/24年推行，又稱「係咪一定2024年發生依家仲未知。」他又指，考評局正研究會否將於內地應考考生的成績納入分數分布。 

考評局今年6月公布接獲內地學校申請首次參加2024年文憑試，局方已完成修訂相關考試規則，以接納香港境外合資格學校參加文憑試。被問到至今接獲多少申請，他未有公布具體數字，僅稱收到「好多查詢」。 

現時DSE第1至5級採水平參照，學生成績不受考試人數多寡影響，但考獲5*及5**人數會按百分比「拉curve」，第5級的最佳30%人取得5*；最佳10%則取得5**。被問到會否將內地應考考生及本港考生成績分開計算，魏向東稱仍在研究會否將內地應考考生成績納入分數分布，但考卷會一同批改，強調會按公平、公開、公正的原則，研究完整完善的方案。 他又說，考評局正研究於內地設試場的安排，指出並非所有與考學校自動成為試場。

另外，魏向東又指，全球考評機構都趨向數碼化，考評局亦正研究推行「數碼化評核計劃」，涉人工智能評卷等，但未有推行時間表。 

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記者：黃悅晴

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