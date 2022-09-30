地區康健中心 - 為你的健康而設立　屯門 - 第14區設立了地區康健中心/站

▲ （左至右）Eric、忠哥和Bibi非常滿意屯門地區康健中心的服務，讓他們更留意自己的健康狀況，他們會積極推薦朋友登記成為會員。

屯門是第14個設有地區康健中心/站的地區，3名居於屯門的市民於屯門地區康健中心登記成為會員並親身體驗中心提供的健康評估、免費課程及轉介服務後，均異口同聲表示非常滿意，令他們獲益良多，生活得更健康。



評估後發現健康風險 及早預防和治療



Eric平日喜歡做運動，在地區康健中心進行健康風險評估前，從沒想過自己有患上高血壓的風險。經評估後，Eric獲轉介到中心的網絡家庭醫生跟進，檢查後證實其血壓偏高和膽固醇超標。Eric說：「我平日經常在外進食，常吃煎炸食物，又喜歡飲汽水。中心的營養師給了我一些日常的健康飲食建議，讓我知道食得健康其實並不困難，例如如何在外進食時選擇低鹽、低糖和低油的食物並多吃蔬菜。至於做運動方面，中心的健體教練為我進行體適能評估，讓我了解自己的身體狀況，我因而發現自己的柔軟度比較差，於是參加了拉筋活動。中心有些班組活動在下午6點後舉行，十分方便上班族參加。」

▲ 屯門地區康健中心護理統籌主任郎詩甄

屯門地區康健中心護理統籌主任郎詩甄負責跟進會員的健康狀況，她稱Eric的個案正好反映越早接受篩查，便可越早發現患上慢性疾病的風險，從而及早改善生活模式以預防慢性疾病，或及早治療。



課堂內容豐富 知識與運動兼備



忠哥本身患有高血壓，病情平穩。中心的護士協助忠哥訂立個人健康目標，並提醒他要按時吃藥、注意飲食、勤做運動和調節日常生活。



中心的「高血壓自強計劃」班讓忠哥學習到每日須定時監察自己的血壓水平，並在日常生活中抽空練習靜觀，放鬆紓壓。此外，他亦從營養師及藥劑師的課堂中深入了解各種健康知識，包括學習如何計算日常飲食中的鈉質、低鈉的烹調方法和調味選擇等。在認識降血壓藥物的種類時，他又明白到當藥物有副作用或藥效不明顯時，應該盡快找醫生調整藥物處方，讓病情及早受控，而不是自行停止服藥。而課堂最吸引他的地方，是每次均有一小時的運動時間，讓他與班上的其他學員在健體教練指導下一起做運動，互助鼓勵。



郎詩甄說：「地區康健中心每個月均會舉辦糖尿病和高血壓的慢性疾病管理課程，中心的物理治療師會在課程上講解適合糖尿病和高血壓人士的運動方法，亦會提醒參加者運動時需注意的地方。會員亦可按需要預約中心的物理治療師進行一對一諮詢。此外，中心亦會舉辦課程針對其他的慢性疾病，如膝蓋退化性關節炎、腰背痛等，滿足市民的不同需要。」



Bibi經中心進行健康風險評估和篩查後，發現患有糖尿病前期和膽固醇超標。中心護士建議Bibi須控制飲食及每週進行有氧運動，以減少胰島素抗阻性，增加肌肉對葡萄糖的攝取並減少葡萄糖由肝臟釋出，從而避免或推遲併發症發病。Bibi說：「參加地區康健中心的營養講座和體適能班後，我開始更注重健康，了解到每週進行150分鐘的有氧運動，可減少2％的糖尿病風險。我亦學到應該要控制飲食中碳水化合物的攝取，避免煎炸食物，多用蒸、煮、灼、炆、焗等方法烹調食物，讓飲食更健康。此外，我亦參加了與情緒壓力管理有關的『和諧粉彩班』和『愛笑瑜珈班』，藉以減輕壓力，保持身心健康。中心的健康風險評估會詳細了解會員的個人健康習慣和家族病史等，服務非常全面，而且完全免費！我介紹了很多朋友來做會員，他們亦會來這裡做義工，協助向大眾推廣『早評估、早發現、早治療』的重要。」

▲ 屯門地區康健中心佔地超過16,000呎，除了各個活動室和治療室外，最吸引的是陸續投入使用的智能健身室，設施媲美專業健身室。

郎詩甄透露：「中心會舉辦『前期糖尿病』班予Bibi這些血糖輕微超標的患者，課堂有健體教練帶領做運動，學員亦可同時學習更多管理慢性疾病的秘訣。另外，由於年滿6歲的市民已可登記成為中心會員，我們會舉辦一系列親子班，如親子瑜伽、兒童體適能、親子和諧粉彩班等，讓一家大小齊參與。當然，我們亦會舉辦針對青年人的班別，例如即將在十月開辦的電競單車運動班。」



與會員並肩同行改善健康 充分運用地區為本的醫療網絡



政府計劃於今年內在全港18區設有專屬的地區康健中心或地區康健站。地區康健中心會率先在葵青、深水埗、屯門、黃大仙、南區、元朗和荃灣7區設立，其餘11區則先由屬過渡性質、規模較小的地區康健站提供相關服務，為日後過渡至地區康健中心建立服務基礎。



地區康健中心會為每一名會員安排護理統籌主任，他們有如協助運動員訓練的教練。護理統籌主任透過全面的健康風險評估，了解會員的背景、家庭狀況、病歷、各種健康相關行為等資料，並和會員一起設立個人化、清晰及可延續的目標。他們和會員一起檢視身體狀況和進度，協助會員找出改善健康狀況的原動力，激勵會員克服障礙。透過這種恆常的互動交流，護理統籌主任能與會員建立夥伴關係，並肩同行，從一連串的短期目標，逐步養成長期的健康生活習慣。



當會員有醫療和復康需要時，護理統籌主任可以協調及轉介會員到合適的區內網絡團隊，為市民帶來最全面的一站式基層醫療健康服務。



瀏覽地區康健中心網站：https://www.dhc.gov.hk/



（特約）