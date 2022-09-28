【艾蜜莉在巴黎】Lily Collins《艾蜜莉在巴黎3》新髮型曝光　名牌靚衫靚袋率先看

▲ 《艾蜜莉在巴黎》第3季劇照曝光。

Netflix劇集《艾蜜莉在巴黎》（Emily in Paris）系列深受觀眾歡迎，劇情貼地喜感大之餘，每季都能一睹「Emily Cooper」Lily Collins最時尚最矚目的服飾。美國經典影視作品《穿Prada的惡魔》、《色慾都市》中的造型指導Patricia Field，正正就是《艾蜜莉在巴黎》的造型總監，從第一季至第二季已見得Lily造型由頭到腳均悉心配襯過，而且經過她穿後、戴後，產品都會更加人氣，「Emily in Paris效應」可謂萬試萬靈！

雖然第三季播出日期未定，但預告片及劇照近日曝光，即吸引大批劇迷湧入率先觀看，大叫期待。今季Emily換上全新髮型，有別於頭兩季的中分長曲髮，剪了一頭復古瀏海，徹底撇甩American style。

▲ 第三季：復古瀏海新髮型

第一季中，Emily曲髮捲度偏大、較為優雅，能修飾面型，配搭貝雷帽、絲巾等也十分百搭。該季播出時間為2020年，亦正切合當時流行的趨勢。

而第二季，Emily的曲髮明顯立體，螺旋捲髮洋溢著陣陣復古味，在其sharp爆時尚的服飾下，零舍搶眼奪目。

來到第三季，預告片中見Emily親手剪下瀏海，劇集似乎想交代她已融入法國文化，將自己改頭換面成為真正的巴黎人。其瀏海帶有空氣感，而且頭髮長度沒比之前長，看起來不會太累贅，追趕今年流行的中長度髮型。劇照曝光了Emily帶上頭巾、公主辮及丸子頭的造型，比往季更懂玩髮型！

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圖案當道

至於衣著方面，繼續選穿色彩鮮艷的服裝，黑白格子圖案更老是常出現，似乎注入了Lily Collins本人真實喜好！

早前掀起的綠色時尚熱潮，在第三季當然不缺少。無論Emily的Miu Miu螢光綠色印花圖案外套，Mindy所穿的pajamas look套裝，同樣搶眼迷人。

▲ 《艾蜜莉在巴黎3》

其中一個場口，Emily與好友Mindy在公園嘆咖啡談心，檸檬黃孖襟外套，下襯Paul & Joe太陽花及膝長襪，這身造型可以說只有Emily Cooper能駕馭。

而手袋則是Gucci最近熱賣的Bamboo 1947小型手提包，幾何圖案夠繽紛，而手挽以竹製為亮點，突顯Emily活潑的氣質。

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責任編緝：馮雪怡

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