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女神袁澧林遇上貓束手無策　馮允謙通宵作歌靠護膚品保養

娛樂 17:54 2022/09/28

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袁澧林

由模特兒跳進影視界的袁澧林（Angela），有份參演的電影《闔家辣》衝破3千萬票房，近日更憑《窄路微塵》入圍第59屆台灣金馬獎角逐影后，令她喜極而泣。

另外，袁澧林前前為護膚品牌拍廣告，因為內容以「海洋的無限潛能」為主題，所以當日Angela與拍攝隊伍一大清早便到達一望無際的沙灘取景，雖然烈日當空，Angela卻一直表現專業，百份百專注拍攝零怨言。

奴才見主子

之後回到室內場地繼續拍攝工作，Angela身邊還多了一位拍檔，就是擁有雪白長毛的土耳其安哥拉貓女「玫瑰」。

身為貓奴的Angela，埋位前找緊時間與「對手」混熟，但性格高竇的玫瑰，根本沒有將女神放在眼內，即使在鏡頭前乖乖地「交足戲」，但當聽到導演嗌「Cut」，玫瑰像聽得懂人話般馬上轉身離開，令Angela哭笑不得。

到拍攝面霜塗搽程序，Angela更是駕輕就熟，無需工作人員指導。

通宵作歌要護膚

至於忘廣告另一位主角馮允謙（Jay Fung） 曾許下承諾，希望寫更多好歌給其他歌手，期待有一天，在各大流行榜上的十大歌曲，能夠有6、7首歌出自他手筆。

努力追夢，今年Jay除舉行首個個人演唱會，新歌《給缺席的人唱首歌》成績亦相當理想，另一邊廂，為其他歌手創作的歌曲，在各大流行榜亦佔有一席位。現實中，努力還歌債；企劃短片內，Jay因為通宵達旦作歌，要靠精華柔潤乳霜，令肌膚力保不失。

Jay 在拍攝當日，導演要求他在烈日下，走到室外泳池旁取景，Jay 依然狀態滿分。怕殘，更怕作不到絕佳作品。

拍攝短片期間，Jay 愛在休息時間，向工作人員借用道具結他邊彈邊哼歌，無時無刻找緊創作靈感，後來還將《報復式浪漫》的歌詞，改為「24hours，未停修護」，讓拍攝現場充斥著他動聽的歌聲。

最新影片推介：黃紫恩專訪

撰文 : TOPick柴犬出動

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