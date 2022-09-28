【乳癌】研究指40歲以下患者存活率較低　醫生籲注意飲食及生活習慣

▲ 研究指40歲以下患者存活率較低，醫生籲注意飲食及生活習慣。（黃小冰攝）

乳癌是本港女性頭號癌症，2019年本港平均每日有13名患者確診乳癌。香港乳癌資料庫收集近8000名乳癌患者數據，發現40歲以下患者的存活率及預後情況為繼70歲以上患者後第二差，呼籲年輕女性要維持健康飲食及生活習慣，有高危因素就要提高警覺及定期檢查，並同時建議政府盡快推全民乳房篩查計劃。

香港乳癌資料庫進行首項調查華裔乳癌患者10年存活狀況的研究，研究團隊收集7,930名於2006年及2011年間確診的乳癌患者資料，涵蓋42.5%香港癌症治療統計中心的個案，而其中62.3%的跟進年期達10年或以上。研究發現，40歲以下乳癌患者的無遠端復發存活期，即由首次接受治療日期至遠端復發或因乳癌而死亡的時間相對較短，為繼70歲以上患者後第二差的組別。而40歲以下乳癌患者的死因，也有91.5%與乳癌有關。

研究同時發現，患有入侵性乳癌的40歲以下患者有較易惡化轉移的第三級腫瘤的比例為41.8%，高於41至59歲患者的37.2%。香港乳癌資料庫督導委員會成員楊明明指，若年輕患者因遺傳因素患乳癌，患上「三陰性」乳癌的機會較高，該亞型的乳癌存活率也明顯較差。

香港乳癌基金會創會人張淑儀表示，年輕人身體抵抗病變的能力較高，故能入侵身體的多為較惡的壞細胞，尤其是當身體免疫力弱時，壞細胞入侵的機會會較高。她提到，95%乳癌與遺傳無關，呼籲年輕女士要注意健康飲食及健康生活習慣，包低脂飲食及多運動等，提高抵抗病變能力。至於有家族歷史或檢查到遺傳基因變異者，則要提高警覺及定期檢查。

研究也發現，乳癌患者整體存活率為87.7%，香港乳癌基金會管治委員會成員李沛基表示，影響存活率的因素包括確診期數、乳癌類型及患者年齡，其中唯一可控的是確診期數，提到透過自己觸摸檢查所發現的乳癌，有近2成或已是第三及第四期，但若透過乳房X光造影檢查所揪出的有逾8成為第0及第1期，呼籲女士要定期檢查，可助找出早期癌症，增加存活率。

香港乳癌基金會也倡政府盡快推出全民乳房篩查，首先為高危女性提供篩查，再在低收入地區啟動試點篩查計畫，最後再按前兩階段的經驗作全民篩查。

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記者：黃小冰