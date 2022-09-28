【兒童長高】嫌孫女矮卻縱容偏食　嫲嫲狂買鈣片︰鄰居個女高好多

▲ 嫲嫲嫌孫女比鄰居孩子矮，買大量鈣片望孫女長高。

跟長輩育兒觀不同是很多父母面對的問題，有名港媽在網上呻奶奶見鄰居的小朋友長得高，嫌孫女矮，就買了很多鈣片回來。港媽不想小學生女兒依賴營養補充品，亦不覺得女兒身高有問題，不知如何推卻奶奶。

有名港媽周一（26日）在網上討論群組「香港討論區」發帖，標題為「奶奶嫌小朋友生得矮，係咁餵鈣片畀小朋友食」，該港媽指出女兒現時是小學生，女兒相對同齡的小朋友來說是較矮，「係生得矮咗少少」，不過她覺得女兒的身高沒有問題。

最新影片︰

鄰居小朋友長得較高

可是奶奶愛跟別人比較，見隔離鄰居的女兒跟孫女年紀一樣大，可是別人身高高很多，有天奶奶跟隔離鄰居閒聊後，就買了很多鈣片回家，港媽起初誤以為是奶奶買給自己補鈣，她發現是兒童鈣片感驚訝，

點知佢係買畀小朋友食，但其實小朋友都仲細，仲讀緊小學，都唔使咁快怕小朋友長唔高啦。

長輩放任小朋友偏食

此外，港媽擔心小朋友吸收太多鈣有反而影響健康，她知道孩子在日常飲食都可吸收鈣質，不過，大呻女兒有偏食問題影響均衡營養，而此問題是奶奶造就，經常任由小朋友揀飲擇食，

平時小朋友偏食，奶奶又會話唔好逼佢食，搞到小朋友偏食問題都有啲嚴重，吸收唔夠鈣嘅話都係因為奶奶寵嘅。

港媽已經跟奶奶表達給小朋友食過多鈣不好，不過奶奶「當耳邊風」懶理，擔心要自己在場才可以阻止。

佢買咗好多鈣片喺屋企，都唔知畀唔畀小朋友食好……我喺度先阻到，但我又唔係成日可以阻止到佢。

網民反對孩子食鈣片

很多網民認同港媽的想法，不應給孩子吃鈣片，明白長輩難以說服。網民建議要從日常飲食、運動去助增高。點擊下圖看網民的留言︰

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

攝取過量鈣質或致腎石

從本港衞生署資料，7至18歲每天不宜攝取超過2,000毫克的鈣質，因攝取過量鈣質可能會導致腎石和妨礙鐵質及鋅的吸收。因此，鈣質補充劑應在醫生的建議下才服用。

台灣兒童內分泌科醫生陳奕成曾在facebook專頁分享，很多爸媽以為要長高就要補充鈣，其實只是一小部分正確，正常孩子補鈣對身高沒影響，因為長高不是只有骨頭生長，長高除了骨頭變長以外，肌肉份量也要增加，皮膚覆蓋的面積也會跟著增加，加上血管、神經、血球等等細胞都會變多，這些都是需要大量的原料，也就是蛋白質，蛋白質是構成人體最重要的元素，因此補充蛋白質對生長有顯著的。

除了攝取蛋白質和鈣質之外，曬太陽吸收維他命D有助鈣質吸收，而多吃維他命C食物助促進肌肉合成，而做運動，以及早睡促生長激素也能夠助小朋友長高。

【名師試題教室】睇片連工作紙 中英數必學單元︰https://bit.ly/3sEeM3Q

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T

責任編輯︰王明芳