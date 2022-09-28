【世界糧食日】戶戶送x樂餉社響應世界糧食日　參加零廚餘煮食大挑戰贏$1016現金券

▲ 戶戶送夥樂餉社響應「世界糧食日」 推「零廚餘煮食大挑戰」及食物募捐活動。（圖片由品牌提供）

為響應10月16日的 「世界糧食日」，鼓勵大眾減少浪費食物， 戶戶送將與本地非牟利機構樂餉社合作策劃一系列活動，並舉辦「零廚餘煮食大挑戰」。本港每天有超過3,200噸食物被送往堆填區，同時約有五分之一的人口活在貧窮線下，面對著糧食 不足的困境。是次活動作為「戶戶助人」計劃的一部分，希望讓更多人關注本港的廚餘浪費問題。

「世界糧食日」2022鼓勵大眾共同攜手努力，一同奉行可持續生活方式，創造更美好的未來。 戶戶送將藉此日子，與樂餉社合作舉辦「零廚餘煮食大挑戰」。由今天起至10月11日，參賽者可創作零廚餘料理並上傳至社交媒體參加挑戰，得獎者將可獲得港幣1,016元的戶戶送生活百貨現金券，以表揚他們為環保作出的努力。除了「零廚餘煮食大挑戰」外，戶戶送更將與樂餉社於接下來的三星期為戶戶送企業客戶及戶戶小廚分別舉行2次食物募捐活動。

「零廚餘煮食大挑戰」旨在提倡減少廚餘，透過烹飪啟發更多人珍惜食物，一同邁向零廚餘煮食！不論是專業廚師或只是烹飪愛好者，都可以為氣候變化和糧食不足出一分力。只需循以下三個步驟，即可參與挑戰：

1. 創作一條少於3分鐘的烹飪短片。

2. 將影片上載到 Facebook 或 Instagram，在貼文中標註戶戶送及樂餉社，並加上主題標籤「#NoFoodWastedCookingChallenge2022」

3. 透過此連結填寫表格。

捐贈食物助弱勢

為支持零廚餘浪費，戶戶送和樂餉社即日起至10月21日舉辦企業食物募捐大比拼。 參加是次活動的公司所捐贈的食物將由樂餉社收集並磅重。為表彰捐贈最多的企業，戶戶送企業版將為該企業的所有員工，提供長達3個月的戶戶送訂單免運費。 除了企業食物募捐大比拼，戶戶送亦將於屯門、將軍澳、鰂魚涌、長沙灣和葵青 5 間戶戶小廚 設立食物收集點，鼓勵社會大眾積極參與，捐贈食物關懷弱勢社群。

凡於10月14日至16日期間在指定戶戶小廚分店捐贈超過3 食物的客人，即可獲得The Coffee Academics的罐裝咖啡及掛耳包咖啡、J.CO Donuts & Coffee的冬甩或Cinnabon的焦糖核桃肉桂卷(先到先得， 換完即止），樂餉社將收集所有由捐贈者捐出的食物，並透過其於香港逾160間前線慈善機構網絡派發予有需要人士。「回饋社會」是戶戶送公司文化的核心價值，早於去年一月開始，戶戶送已於多間戶戶小廚分店設立食物收集點。

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責任編緝：蕭雅文