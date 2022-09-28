【大熊貓安安】骨灰長埋故居前樹下　部分遺體捐城大作教育及科研用途

▲ 骨灰長埋故居前樹下，部分遺體捐城大作教育及科研用途。（林宇翔攝）

大熊貓安安部分身體已進行火化，海洋公園今天（28日）將骨灰埋放在其故居「香港賽馬會四川奇珍館」前的土壤、一棵新種植的銀杏樹下，以紀念這位大熊貓大使。公園同時宣布，安安的遺體將會用作科研、獸醫學及保育用途。

參加今天紀念活動的主禮嘉賓包括文化體育及旅遊局局長楊潤雄、漁農自然護理署署長梁肇輝，以及海洋公園公司主席龐建貽、行政總裁黃嗣輝等。

海洋公園及特區政府經中國大熊貓保護研究中心同意後，決定保存大熊貓安安的部分遺體作生物樣本，以供組織病理學及日後研究之用。安安的皮毛會由公園保存，而骨架將會送往香港城市大學，作獸醫科學、教育及科研用途。餘下的身體部分則已進行火化，經處理之骨灰於今天埋放在其故居「香港賽馬會四川奇珍館」前的土壤、一棵新種植的銀杏樹下。

海洋公園公司主席龐建貽表示，安安是公園最受歡迎的保育大使之一，多年來在來自世界各地的訪客心中，留下深刻印象，讓大家得知許多關於四川自然生態和保育大熊貓的資訊。公園謹此感謝中國大熊貓保護研究中心等，在大熊貓保育推廣、 護理及醫療，以至安安遺體的安排上所給予意見。保存牠的生物樣本和骨架，將為研究年長大熊貓和大熊貓護理方面發揮重要作用。大熊貓與海洋公園的教育工作相輔相成，期望為全港學生及其他年齡層的訪客，繼續提供更多寓教於樂的大熊貓體驗和學習活動。

中國大熊貓保護研究中心（中心）更特別透過錄影視頻，感謝和表揚安安在科研方面的貢獻，並向牠作最後道別。中心同時肯定海洋公園在推動大熊貓保育和教育的各種努力，並分享了大熊貓安安和佳佳在香港定居20多年期間，中心和公園所建立之友好合作關係，以及雙方在大熊貓保育科研、科普教育、人文交流等領域之合作成果，特別是在年長大熊貓護理、疾病治療方面所帶來的突破。

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責任編輯：陳麗娜