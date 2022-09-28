【搭九巴慳1蚊】尖沙咀清真寺內新設優惠站　嘟卡前必須做好一件事

▲ 九巴尖沙咀清真寺設九巴優惠站。（九巴圖片）

九巴宣布周六（1日）起，將於尖沙咀九龍清真寺增設「九巴優惠站」，乘客到優惠站拍八達通卡，以「先拍後搭」方式，可享$1乘車優惠。九巴指，新增的「九巴優惠站」設於地下入口，觀迎任何乘客進入清真寺拍卡領取優惠，唯乘客須遵守及尊重場地規例。

需要遵守的規例，包括脫鞋後方可進入清真寺。按照伊斯蘭宗教習俗，穆斯林在禮拜時手部、膝部及腳部都會觸碰地面，清真寺的內部範圍一般都會鋪上地毯。因此，不論進入者是否穆斯林，都須脫下鞋子後方可進入清真寺內部。

另外，如為非穆斯林參觀人士，進入清真寺時不應穿着背心、短褲、短裙等暴露身體較多部位的衣物。

成人或學生八達通卡持有人，以「先拍後搭」的方式，即先在九龍清真寺的優惠站拍卡，然後乘搭九巴路線，即享$1優惠。拍卡及乘搭九巴須在同一個工作天內進行，適用於所有九巴路線（K12、K14、K17及K18線除外）。

九巴策劃及發展組經理李侃陵指，九巴主動與不同持份者合作，於人流暢旺的地點裝設「優惠站」，繼早前於22個大專院校校舍、商場及屋苑設置優惠站，今次於九龍清真寺設置優惠站，鼓勵市民使用公共交通工具。

責任編輯：陳梓蔚