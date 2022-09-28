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【職業捐精】小鮮肉成職業捐精男擁65名子女　4個原因極受歡迎一成客要求親身上陣

健康 18:55 2022/09/28

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美國30歲男子Kyle Gordy以捐精為職業，入行8年來已成為51名孩子的父親，仍有14個孩子等待出世。

美國洛杉磯30歲男子Kyle Gordy以捐精為職業，入行8年來已成為51名孩子的父親，而仍有14個孩子等待出世。Kyle近日接受外媒訪問表示，在他所接洽的客人當中，有10%的顧客要求與他發生性關係。而他每月平均會取精3至5次，再將精子交給顧客，注入體內進行受精。

最新影片：

綜合外國媒體報道，現年30歲的Kyle Gordy在2014年首次捐精給女同性戀者後，自此以捐精為職業，多年來為同性戀者及不孕夫婦打造孩子，至今已是51名孩子的父親，另還有14名孩子等待出世，「播種」遍及歐美多國。

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Kyle透露，他每個月平均會取精3至5次，取精後再把精子裝在特殊容器中，交給客戶注入體內受精。他表示，當中有一成女性會要求「人與人連結受精」，亦即發生性關係，而他答應的前提是，雙方需事前交換性病檢測結果，證明沒有性病威脅。

Kyle曾稱，他進行性行為都是為了捐獻精子，從來不是為了取得快樂而發生關係。他的客人就表示，屬意Kyle捐精是由於他的身體狀況良好，願意提供性病檢測報告，再加上他的家庭背景良好，家人不乏律師、工程師等專業人員，而他的「命中率」也高，孩子長相優越，他亦願意跟出生後的孩子保持聯絡，種種原因令他大受歡迎。

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為了確保精蟲質量，Kyle會進食豆類及魚肉、有機蔬菜、蜂王乳等。他並表示現時維持的精子數量達每毫升2.4億隻，是他過去平均數的6倍。而他表示他會一直捐精，直到女性不再需要他。

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責任編輯：羅嘉欣

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