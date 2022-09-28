【彈性收生】理大改彈性收生較平均分高1分即可入閘　增英普授課中史文化課程

▲ 理大明年起調整彈性收生安排。（曾耀輝攝）

繼香港大學及科技大學之後，再有資助大學調整彈性收生安排，理工大學今日（28日）宣布，文憑試（DSE）成績其中1科較「332233」低1級的考生，若按「加分制」換算最佳5科（Best 5）成績，較所選課程上年度平均分至少「加1分」，即可獲大學酌情考慮，不再劃一要求考生達到26分，變相令約8成課程「入閘」門檻放寬。校方稱冀為各課程提供彈性，料明年至少有50人循彈性收生入學人數，是今年的10倍，但不擔心導致學生質素下降。

理大將於2023/24學年繼續彈性處理大學聯招（JUPAS）入學申請，學生如未能完全符合理大入學要求「332233」（即4個核心科目及2個選修科成績），其中1科較門檻低1級，新增要求考生的Best 5成績，達到相關課程於上年度的平均收生分數「加1分」或以上的要求，同時將理大課程放在JUPAS的首三志願（Band A）選擇，便可「入閘」獲理大酌情考慮。文憑試成績等級轉換方法仍舊採用「加分制」，如考獲第5級或以上可獲加分（即5=5.5分；5*=7分；5**=8分）

▲ 理大副校長（教學）黃國賢（中）稱，不擔心學生質素下跌；圖右為理大教務處副教務長林遵武。（曾耀輝攝）

理大副校長（教學）黃國賢說，按經驗學生未達入學門檻的科目，對其報讀學科應該「不太重要」，比平均分高1分亦可保障學生水平，故不擔心影響學生質素下跌，另參考今其他大學彈性收生的學生水平也無跌。理大教務處副教務長林遵武亦強調，新做法可為各課程提供彈性，理大亦設「雙重機制」，即考生「入閘」後，會再按其實際DSE成績供相關課程部門「擇優而錄」。

參考理大公布本學年各課程平均分「加1分」後的彈性收生「入閘」分數，全校32個課程之中，有26個課程分數低過原先彈性收生要求的26分門檻。其中3個課程彈性收生要求都是「Best 5」25分，比原先門檻稍低1分，包括「護理學（榮譽）理學士」及「精神健康護理學（榮譽）理學士」組合課程等。至於理大今年收生成績最高、「Best 6」平均分達39.8分的「物理治療學（榮譽）理學士」組合課程，最新彈性收生要求考生「Best 5」達36分。

理大上學年有8名學生循彈性收生獲取錄，最終有5人確認入讀理大，林遵武估計，明年符合新條件的考生人數會有「雙位數」，「我覺得起碼50以上、唔超過100人」。今年多間大學本學年已調整彈性收生安排，林遵武形容理大已「慢過其他大學」，但考慮到理大今年才開始轉制推行「學系組合課程」，故希望以新制入學分數作參考。

此外，理大人文學院將於2023/24學年增設「中國歷史及文化（榮譽）文學士組合課程」，課程將採用普通話及英語雙語教學，以提升學生語文及會話能力，黃國賢稱，課程對象主要是本地生，亦會有內地生及國際生入讀，為「兼顧學生背景」同時培訓本地生普通話能力，國際生仍可選擇英語課堂。課程加入實地考察和參觀活動等教學方法，冀透過文、史、哲以至宗教、藝術、科技等不同面向，加深學生了解中國文化。

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記者：馮琪雅